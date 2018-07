Xavi Hernández: "Es el momento de irse"

"Confirmo mi salida del Barcelona. Es una decisión definitiva y difícil. No ha sido una decisión sencilla ni fácil. Lo he consensuado con mi mujer, con mi familia, con los míos. Pero es el momento de marchar", ha anunciado en rueda de prensa el jugador, que ha reconocido que le cuesta digerir no estar ya en el equipo ni sentirse importante".

"He hecho bien quedándome un año más en el equipo, pero no estoy teniendo minutos. Me siento útil, pero tengo que cambiar de aires", ha señalado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, que ha quedado pequeña ante el alud de informadores que se ha dado cita para escuchar el adiós de un mito del barcelonismo.