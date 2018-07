Xavi: "Estoy muy contento de no haberme ido"

El jugador y capitán del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que está "muy contento" por haber decidido el pasado verano continuar en el equipo blaugrana y no irse porque, además, cree que está siendo "útil" para sus compañeros y para el técnico, Luis Enrique Martínez, por lo que "disfruta" de una temporada en la que, probablemente este sábado ante el Eibar, llegará a los 750 partidos oficiales como blaugrana.

"Era muy joven (en su debut), con 18 años era un 'pipiolo', pero he tenido la suerte de estar en el mejor club del mundo y estar 17 temporadas en el primer equipo más las de formación. Son 25 años en la casa y es un orgullo máximo el poder estar aquí, estoy muy contento de no haberme ido y de continuar siendo útil y competitivo. Son vivencias únicas en el club de mi vida", manifestó Xavi en una entrevista publicada este miércoles en la web del club y recogida por Europa Press.

Xavi, con un rol bien diferente, puede llegar a los 750 partidos oficiales y, además, lo hace sin ver el final a su carrera, pues todavía se ve útil y disfrutando del fútbol en el Barça. "Ahora estoy haciendo de capitán y jugador veterano y disfruto muchísimo. El equipo va bien y esto es lo principal, que el equipo funcione. Si además añades que disfrutas cuando estás en el campo, mejor. En los últimos años he disfrutado como un niño", se sinceró.

"El estilo es básico y se ha demostrado estos años. Mal haríamos de cambiar, tenemos que ser competitivos, intentar llegar siempre con opciones a final de temporada y creo que se están consiguiendo los objetivos principales en los últimos años y este 'ADN' Barça no se puede perder", apuntó Xavi.

Preguntado por el estilo de Pep Guardiola o Luis Enrique como entrenadores y si se parece a cuando eran jugadores, el de Terrassa cree que "en muchos momentos sí". "A veces en unos aspectos más o menos. Pep era más visceral en el campo, también Luis Enrique, y ahora se controla mucho más. Realmente los dos imponen mucho su carácter y estilo, más incluso que cuando jugaban", reconoció.

A nivel personal, preguntado por un cambio en su carrera, apuntó al técnico holandés Frank Rijkaard. "Fue él quien me cambió de posición y me dijo que tenía talento para jugar más adelante, de interior y no de mediocentro, más cerca de los puntas que no de la salida del balón. Me he adaptado, y así he vivido los mejores años de la historia del Barça con esta generación nuestra", celebró.

El catalán también ve reconocido su juego y su historia en los estadios que visitan, algo que cree que pasa "no sólo por lo hecho con el Barça sino también con la selección". "Hemos sabido perder y ganar, y ese respeto es hacia mí pero hacia el Barça y la selección. Estoy muy contento por la ovación de San Mamés", señaló sobre los aplausos recibidos en la nueva 'catedral' del fútbol en el último partido de la Liga.

Xavi, en Ipurua este sábado, podría llegar a los 750 partidos oficiales con el primer equipo del Barça, una cifra impensable hasta hace poco para un jugador barcelonista. Hay que recordar que durante más de 20 años este récord lo tuvo el defensa Migueli, con 549.