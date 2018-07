Unai Emery: "El partido es un premio y tenemos que disfrutarlo"

El técnico de Sevilla, Unai Emery, ha destacado el potencial del Real Madrid antes de medirse ante el conjunto blanco en la final de la Supercopa de Europa, pero asegura que su equipo está preparado para el reto.



"Sabemos el potencial que tiene el Real Madrid, pero hay una parte que depende de nosotros y tenemos que saber explotar nuestras cualidades y ser un bloque defensivo fuerte. Llegamos contento por la pretemporada pero sabiendo que no sirve de nada para lo de mañana porque el Madrid es el mayor reto. Como sea, estamos preparados para el reto. El partido de mañana es un premio y tenemos que disfrutarlo", explicó Emery.

"Llevar el peso del partido dependerá también del Real Madrid"

"Hemos trabajado para aprovechar nuestras bazas, que pasan por nuestra competitividad y nuestras cualidades. Llevar el peso del partido dependerá también del Real Madrid, que tiene potencial para exigirnos más defensiva que ofensivamente. También sabemos que no podemos dejar espacios a la contra porque son muy rápidos. Tenemos que estar muy juntos en defensa".



El entrenador sevillista advirtió sobre el estado de forma de Gareth Bale y su capacidad para decantar partidos: "A Bale tuvimos la desgracia de conocerle en el Madrid-Sevilla de la pasada campaña, en un 7-3 que fue muy bonito para el espectador pero malísimo para nosotros".



Dos de las posibles novedades en el once de Ancelotti pueden ser James Rodríguez y Toni Kroos. Emery cree que al no haber jugado todavía con el Real Madrid supone una dificultad a la hora de analizarlos.



"Estamos preparados juegue quien juegue, con el único hándicap de que James y Kroos no han jugado aún con el Madrid, lo que nos condiciona, porque tenemos que analizarlos individualmente. Son futbolistas de élito máximo a nivel físico, táctico y técnico. Espero lo mejor de ellos", anunció Emery.