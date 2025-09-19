Xabi Alonso desvela el camino para que Vinícius vuelva a su mejor nivel

Tas la suplencia en el estreno en la Liga de Campeones, frente al Marsella, que se sumó a la de Oviedo y tres titularidades en partidos en los que siempre fue sustituido, Xabi Alonso explicó la manera en la que lleva la situación con el brasileño Vinícius Junior y aseguró que será uno de los jugadores "importantes" del equipo en la temporada.

Conversación desvelada

Hizo público Xabi Alonso el tacto que debe tener un entrenador con un jugador del perfil de Vinícius, que ha pasado de acariciar el último Balón de Oro a perder su estatus de intocable en el Real Madrid.

"Le veo bien. Ayer se le veía que no era el momento de hablar con él pero hoy se le veía con mejor sonrisa, más positivo y hemos hablando un poquito. Hemos hecho algo de trabajo individual con centros y mañana ya veremos", explicó Xabi Alonso que devolverá al once a Vinícius frente al Espanyol en LaLiga.

"Ayer le vi que no era el momento de hablar y tienes que tener esa intuición", confesó el técnico madridista. "Hoy hemos hablado un poquito y hemos acabado con buenas sensaciones el entrenamiento, haciendo algo individual. Llevamos cinco partidos de Liga, queda muchísimo hasta mayo y hay que ir poco a poco en valoraciones del equipo y de jugadores de forma individual", pidió Xabi.

Aunque el tolosarra se mostró convencido de que a final de temporada, en el momento de hacer un balance del curso, Vinícius acabará como uno de los jugadores claves de su plantilla.

"Hay muchos jugadores importantes dentro de esta plantilla por nivel, experiencia, recorrido y por lo que nos van a dar. Vinícius es uno de ellos, Kylian es otro, Jude (Bellingham), Fede (Valverde), Aurelien (Tchouaméni), Dean (Huijsen) que está empezando, Carvajal. No entro en esas etiquetas, valoro a todos. El camino para que se sientan importantes lo estamos trazando, pero todos están en el mismo barco y necesitamos que todos remen en la misma dirección", sentenció. EFE

Insultos a Simeone en Liverpool

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, reflexionó tras el incidente sufrido por Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, con un aficionado del Liverpool, en Anfield, al que se enfrentó tras recibir insultos y gestos provocativos, y afirmó que "en los campos hace tiempo que se ha ido de las manos".

"En un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no me quejo, no lo sufro demasiado, pero otros compañeros las sufren más y desgraciadamente hay que saber convivir con ello o te saca un poquito de la situación en la que tienes que estar más metido y se ven situaciones desagradables", analizó.

"No he tenido demasiados episodios pero en los campos de fútbol hace tiempo que se ha ido de las manos esto", lamentó.