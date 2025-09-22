Xabi Alonso sobre el Balón de Oro: "No es mi tema"

LEER MÁS El Real Madrid gana al Espanyol con goles de Militao y Mbappé y prolonga el pleno en la tabla

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, rehuye hablar del Balón de Oro, que se entrega este lunes con Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barça) como favoritos, al asegurar que “no es” su “tema” opinar de a quién se lo daría.

Balón de Oro

“Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. no tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado”, dijo en rueda de prensa.

Además, Xabi Alonso no quiso entrar a valorar la filosofía del Real Madrid de no acudir a la gala, después de que la pasada temporada no fuera Vinícius el ganador, como se preveía hasta horas antes del evento.

“Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante. Mi cabeza está sólo en el Levante”, señaló.

Un partido ante el Levante, el martes en el Ciutat de Valencia (21:30 horas CEST, -2 GMT), que le llega al Real Madrid con pleno de victorias en los seis partidos disputados -cinco en Liga y uno en ‘Champions’.

En el buen camino

“Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. En fase de construcción de pilares y fundamentos todavía. Son cinco partidos de Liga, uno de ‘Champions’, no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y de ser constantes en el fútbol”, declaró sobre el momento de su equipo.

“Lo que ha pasado ya está y toca seguir. Siendo realistas de que estamos en una fase de construcción, mientras los resultados ayudan a ver que es un camino bueno. El equipo tiene que estar unido y jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello”, añadió.

Además, ponderó a un Levante del que destacó el estado de forma de sus delanteros y su juego por las bandas.

“Cualquier visita es complicada. El Levante ya jugó bien contra el Betis también, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración… y estar preparados para lo que tenemos que hacer”, dijo.

Contento con Vinicius

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró estar “contento” con el nivel de un Vinícius Junior que mostró su enfado el pasado sábado tras ser sustituido durante el partido contra el Espanyol, algo a lo que restó importancia el técnico del conjunto blanco.

“He sido jugador y cuando me sustituían tampoco era mi momento más feliz. Lo llevo con naturalidad. Hablamos. Me gusta estar cerca de los jugadores y hablar con ellos para saber cómo se han sentido. No hago una bola de ello”, aseguró en rueda de prensa.

“Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos. Con ganas de seguir mejorando. Y eso es lo que necesitamos, para hacer equipo. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo”, añadió.

Un Xabi Alonso que mantuvo la duda sobre si jugará de inicio Vinícius este martes ante el Levante (21:30 horas CEST, -2 GMT), aunque se mostró contento con su rendimiento.

“Yo estoy contento con lo que está haciendo. Y estamos empezando la temporada. Tiene que seguir siendo importante y sentirse a gusto”, expresó.

Tampoco quiso nombrar qué tridente ofensivo le ha convencido más en este inicio de temporada, en el que ha probado a todos sus jugadores menos a Endrick, recién recuperado de lesión.

“Una pregunta muy complicada de responder porque me metería en un problema (ríe). Necesitamos a todos. Estoy contento, aunque creo que lo podemos hacer mejor en el último tercio del ataque, tenemos que evolucionar y hacer cosas diferentes. Pero se está construyendo una base sólida”, dijo.

Por otro lado, abrió la puerta de la titularidad a Camavinga y Bellingham, quienes disputaron sus primeros minutos del curso el sábado tras recuperarse de sus respectivas lesiones, y mostró sus ganas de contar con Camavinga al 100%.

“Estoy expectante porque ha estado mucho tiempo, pero disponible poco. Tiene un potencial enorme, muchísimas cualidades. Ha hecho cosas muy importantes siendo joven y aún queda mucho recorrido. Desde la posición de ‘6’ puede romper líneas conduciendo, es dinámico… tiene cosas muy buenas”, señaló.

Además, ponderó la adaptación e impacto en su equipo de Álvaro Carreras, fichado tras el Mundial de Clubes y quien ha sido titular en todos los partidos de la temporada.

“Era optimista porque le seguía desde hace tiempo. Tiene personalidad y me ha sorprendido lo competitivo que es. Hace muy pocos errores, está muy concentrado en el juego, tiene una gran calidad técnica y táctica. Es sorprendente el impacto instantáneo que ha tenido. Su rendimiento está siendo excelente”, destacó.

Por último, dejó un mensaje corto pero claro al ser preguntado sobre la estadística que refleja que los equipos a los que se ha enfrentado el Real Madrid ‘necesitan’ de 16 para ver su primera cartulina amarilla.

“Me la pones botando para que entre (ríe…). Los datos son los datos”, concluyó.