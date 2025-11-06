Tragedia en la NFL: Marshawn Kneeland es hallado muerto tras suicidarse después de un accidente de tráfico

La NFL y el mundo del deporte se visten de luto con la impactante noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, defensor de los Dallas Cowboys. Informes oficiales detallan que el ala cerrrada del equipo tejano estuvo envuelto en un accidente de coche y una posterior huida que terminó con su suicidio.

Su carrera, prometedora y brillante, quedó trágicamente interrumpida justo después de un memorable touchdown, el primero de su carrera, tras recuperar un punt bloqueado contra los Arizona Cardinals el pasado

El trágico suceso confirmado por las autoridades

La policía de Frisco, Texas, informó que Kneeland fue detectado conduciendo erráticamente, lo que provocó un intento de detención infructuoso. Tras conseguir despistar a los agentes, la persecución terminó con un accidente en el que el jugador abandonó el coche, donde según informan fuentes policiales el jugador manifestó en varios mensajes a sus allegados sus intenciones suicidas.

Actualmente, las autoridades investigan como un probable suicidio, mientras familiares y compañeros guardan luto por esta pérdida prematura.

Una carrera prometedora que terminó en tragedia

Kneeland fue seleccionado en la segunda ronda del Draft NFL 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan. Durante la temporada pasada, su año rookie, tuvo un desempeño discreto en los 11 partidos que disputó.

El jugador estaba cogiendo más relevancia en su segunda temporada en la liga, consiguiendo su primer touchdown, fruto de la recuperación de un despeje bloqueado en la derrota ante los Cardinals 27-17.

Su talento defensivo y su proyección lo convertían en una de las jóvenes promesas más destacadas de la liga.

Reacciones y legado

Los Dallas Cowboys y la NFL han expresado su profundo dolor con mensajes oficiales de condolencia. La noticia ha conmocionado a aficionados y compañeros, quienes destacan la calidad humana y profesional de Kneeland, que deja una huella imborrable a pesar de su corta edad.