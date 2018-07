Torres: "Poca ventaja se puede sacar de las bajas del Real Madrid"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, no ve un derbi similar a ninguno de los siete que anteriores. Tampoco cree que se pueda sacar ventajas de las bajas del Real Madrid y comenta que se verá a un Real Madrid muy ofensivo.

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres aseguró hoy que ha jugado "partidos más importantes" pero no "tan especiales" como el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid que disputarán el próximo miércoles. "He jugado partidos más importantes, pero no tan especiales", dijo el delantero internacional del Atlético en un acto publicitario para una marca de zapatillas deportivas en Madrid, donde se le preguntó si consideraba el derbi del miércoles como el enfrentamiento más importante de su carrera.

"He tenido la suerte de jugar finales de Liga de Campeones, de Liga Europa. También de estar en grandes clubes que me han permitido jugar competiciones al máximo nivel. Jugando en el Atleti para mí es diferente, y lo afronto como el partido más importante, aunque estoy seguro que habrá partidos más importantes este año. Cada partido será el más importante. La ilusión de ganar un título con el Atlético sigue ahí y este es un peldaño más para conseguirlo", explicó.

Torres espera un Real Madrid "ofensivo pero sin volverse loco", ya que los goles del Atlético valdrían doble en caso de empate al jugar como visitantes. "Ante esas circunstancias un bloque compacto en media línea como el Atlético tiene más opciones para atacar a la contra. Seguro que el partido va a ir por ahí", analizó el delantero.

"Normalmente para un jugador como yo estoy más a gusto cuando tenemos un buen bloque defensivo y tengo espacio para salir. El Real Madrid, como ataca, es un buen oponente. Si juegas contra un equipo que quiere defender los espacios no son tantos. Creo que el Madrid va a atacar", añadió Torres.

En la plantilla rojiblanca no se espera un encuentro como la vuelta de la Copa del Rey, en el que se produjo un empate 2-2 con ambos tantos rojiblancos obra del propio Torres, que confesó que "ojalá" fuera parecido, pero descartó que vaya a ser así. "No espero ningún partido parecido a ése ni a otros de este año. Va a ser diferente porque el resultado de ida es extraño, no es ni bueno ni malo para ninguno de los dos", agregó respecto al 0-0 de la ida en el Vicente Calderón.

Torres tampoco cree que las bajas madridistas del delantero galés Gareth Bale o el centrocampista croata Luka Modric vayan a desequilibrar el duelo a su favor. "En plantillas como la del Real Madrid es difícil hablar de que alguna baja condicione el nivel del equipo. No sería justo para los jugadores de su plantilla (...) Si no están estos jugadores seguro que se pondrán otros que puedan llevar el peso y tienen futbolistas de sobra. Intentaremos sacar ventaja de esto, pero poca podemos sacar", aseguró el delantero rojiblanco. El punta atlético tampoco cree que Modric en concreto sea "medio equipo". "Un equipo que tiene a Iker (Casillas), Sergio (Ramos), (Cristiano) Ronaldo, (Gareth) Bale, (Toni) Kroos... No es medio equipo. Es muy importante, sí, porque es un gran jugador, pero tienen a otros importantes, muchos", dijo.

Según Fernando Torres en el Atlético no enfocan el partido como una "venganza" después de la derrota en la final de Liga de Campeones del año pasado en Lisboa. "Cada partido es una historia. Esa Champions acabó, esta es otra. No sería bueno mirar hacia atrás, ni para la victoria ni para la derrota", opinó.