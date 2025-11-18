Alcaraz, baja para las Finales de la Copa Davis

Ya es oficial. Carlos Alcaraz no podrá disputar la Final a 8 de la Copa Davis en Bolonia. Las molestias físicas sufridas durante las ATP Finals dejan al español KO: sufre un edema en los isquiotibiales. El número uno del mundo se sometió ayer a unas pruebas médicas que confirmaron esa lesión en su pierna derecha.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa”, ha anunciado el tenista murciano.

España se mide este jueves en cuartos de final a República Checa con un equipo que finalmente formarán Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Si el equipo capitaneado por david Ferrer avanza a semifinales su rival sería el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania.