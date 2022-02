La reflexión de Toni Nadal sobre la educación actual de los jóvenes que se ha vuelto viral

LEER MÁS Rafa Nadal hace historia al conquistar el Open de Australia tras una épica remontada ante Medvédev

El exentrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha escrito en el diario 'El País' acerca de su sobrino, después de ganar el Open de Australia y convertirse en el primer tenista (masculino) de la Historia en conquistar 21º Grand Slam.

Nadal asegura que en los últimos días ha escuchado un sinfín de elogios sobre su sobrino en los que en repetidas ocasiones se hacía referencia a "su fortaleza mental, a su demostrada entereza ante las dificultades y a su capacidad de sobreponerse después de situaciones muy adversas". Pero ¿de dónde procede esta fortaleza?

El exentrenador del deportista se ha pronunciado sobre las claves que han convertido a Rafa Nadal en quien es ahora y reconoce que "lo que hace admirable el hecho, por encima de todo, es su excepcionalidad".

Toni Nadal confiesa sentirse sorprendido de por qué no todo el mundo actúa como su sobrino, "yo entiendo que cuando uno toma una decisión así asume la dificultad y el reto que todo ello conlleva y presupongo, a su vez, que estará interesado en hacer todo lo necesario para alcanzarlo. De ahí mi sorpresa cuando constato que eso no sucede de forma habitual", dice. Por ello, invita a reflexionar sobre cómo se está educando a los jóvenes.

Hemos logrado desdeñar todo lo que exige esfuerzo o que nos incomoda mínimamente

Sostiene que gracias a la tecnología y al sistema de educación actual "paulatinamente, hemos logrado desdeñar todo lo que exige esfuerzo o que nos incomoda mínimamente". Según Nadal, dentro de su experiencia en el mundo del tenis, ha podido comprobar "cómo se han acentuado en los jóvenes la frustración, el hastío y el abandono" nada más encontrarse con alguna dificultad y se ha percatado de que cada vez necesitan "que los entrenamientos sean divertidos, que las recompensas sean inmediatas y que se les aplauda el más mínimo avance".

Un proceso de declive que empezó unas décadas atrás, pero sí se ha agudizado enormemente con el mundo tecnológico actual y con el buen empeño que en ello ponen ciertos dirigentes necesitados del favor popular y respaldados por un grupo creciente de población necesitado de pensar que está contribuyendo a crear un mundo ideal y de alardear de su gran corazón, de su excelsa corrección y de su singular empatía. Y así, paulatinamente, hemos logrado desdeñar todo lo que exige esfuerzo o que nos incomoda mínimamente.

Tras esta reflexión sobre la sociedad actual, Toni Nadal explica que su sobrino no actúa de esta manera porque "se acostumbró a ello". Y continúa exponiendo: "Mi sobrino se preparó durante muchos años, prácticamente durante toda su vida, para afrontar la dificultad. Por eso, yo fui un entrenador muy exigente, poco complaciente, muy poco dado al halago y, por tanto, consecuente con el camino elegido".

Además, el exentrenador asegura que Nadal "tenía la obligación" al principio inculcada por él y después asumida por el propio tenista "de no quejarse, de entrar en la pista cada día con buen ánimo, de aceptar que las cosas no salen bien de inmediato y de asumir la dificultad tanto física como mental". Asimismo, Toni Nadal recuerda que el joven "aceptó la exigencia, absolutamente todos los días de todos los años" durante su entrenamiento juntos "de entrar con buena cara en la pista, de no romper una raqueta (signo de desánimo), de entrenar más tiempo del previsto, de no quejarse jamás y de pegarle a la bola, cada vez, lo mejor que pudiera. Pero, sobre todo, de entender y aceptar que aunque hiciéramos todo esto, no necesariamente las cosas saldrían bien".

El mérito es única y exclusivamente de él, porque estuvo dispuesto a obedecer, primero, y a interiorizar y a aplicar después

Sin embargo, Toni Nadal no se atribuye ningún mérito de esta fortaleza mental y perseverancia de su sobrino: "El mérito es única y exclusivamente de él, porque estuvo dispuesto a obedecer, primero, y a interiorizar y a aplicar después".