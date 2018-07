Rafa Nadal pasa el rodillo ante un luchador Del Potro para llegar a una nueva final del US Open

Rafa Nadal está a un partido de volver a conquistar las Américas. El balear, número 1 del mundo, se impuso a Juan Martín del Potro en cuatro sets en un duelo que solo vio peligrar en el primer set. A partir del segundo, el manacorí sacó su mejor tenis para derrotar al argentino, y para citarse con el sudafricano Anderson en la final del US Open.

US OPEN | VICTORIA DEL BALEAR POR 4-6, 6-0, 6-3 Y 6-2

El español Rafael Nadal, cabeza de serie número uno, volvió a mostrar su mejor tenis y alcanzó por cuarta vez la final del Abierto de Estados Unidos al vencer por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 al argentino Juan Martín Del Potro, vigésimo cuarto preclasificado. El rival de Nadal, que ganó el Abierto de Estados Unidos en el 2010 y 2013, en la final, será el sudafricano Kevin Anderson, vigésimo octavo cabeza de serie, que en el primer partido de semifinales se impuso por 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 al español Pablo Carreño, duodécimo preclasificado.

Nadal llegará a la final sin haber hecho un esfuerzo extra porque siempre estuvo en control del partido que disputó ante Del Potro, el decimocuarto entre ambos como profesionales, con marca de 9-5 a su favor, incluidos los 5-5 en pista dura. El tenista de Manacor, que busca su segundo título de Grand Slam en lo que va de temporada, ganó también el Roland Garros y disputó la final del Abierto de Australia, sólo tuvo problemas en el set inicial cuando Del Potro hizo su mejor saque y resto.

Pero a partir del segundo la historia fue muy diferente con un Nadal dominante en todos sus golpes, restó impecable ante un Del Potro que comenzó a fallar y en apenas 27 minutos lo terminaba sin ceder un solo juego.

Nadal siguió arrollador en el tercero para hacer nueve juegos seguidos y ahí se acabó el partido, aunque Del Potro intentó remontar no lo pudo conseguir ante un campeón de Roland Garros que igual restaba con golpe ganador, daba voleas cruzadas y golpes de izquierda sin respuesta por parte del tenista de Tandil.

Del Potro, que había hecho la hazaña de remontar dos sets ante el austríaco Dominic Thiem, sexto cabeza de serie, y dominó al suizo Roger Federer, tercer preclasificado, ante Nadal no pudo salir de su desconcierto y de alguna manera vivió lo que había previsto. "Me encanta enfrentarme a Rafa (Nadal), pero para ganarlo tengo que estar en mi mejor momento de juego y eso no sucede ahora", declaró Del Potro la víspera del duelo de semifinal que protagonizaron esta noche en la pista central Arthur Ashe, repleta de aficionados que volvieron a darle su apoyo, al igual que al español.

Su espíritu luchador y de no darse nunca por vencido le hizo comenzar el cuarto set confiado que podía iniciar un nuevo partido y con su saque logró romper la racha ganadora de Nadal. Pero el tenista de Manacor también tenía sus planes de acabar cuando antes la acción y asegurarse el pase a la gran final, donde al margen del resultado que pueda conseguir se mantendrá como indiscutible número uno del mundo en la clasificación de la ATP.

Del Potro ganó con su saque el 0-1, Nadal no dominó con el suyo y en el tercer juego, de nuevo el tenista argentino pierde el rumbo y todo el partido es campeón el español que vuelve a hacerle el "break". Ahí si, Del Potro, de 28 años, que ganó el Abierto en el 2009, cuando precisamente eliminó en semifinales a Nadal, se da cuenta que ya no tiene nada que hacer ni con su físico ni con los golpes para romper la magia del tenista de Manacor, que después de dos horas y 30 minutos levantó los brazos para celebrar otro gran triunfo de una temporada de ensueño.

Nadal concluyó el partido con 5 saques directos y un par de dobles faltas, comparados a los 7 y 4, respectivamente, de Del Potro que cometió 40 errores no forzados por tan solo 23 golpes ganadores. Todo lo contrario de Nadal, tras hacerles 6 "breaks" de 13 oportunidades, y ceder el saque solo una vez de dos, colocó 45 golpes ganadores y apenas 20 errores no forzados, que le permitieron concluir el partido con 109 tantos ganados por 76 de Del Potro.