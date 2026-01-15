Rafa Jódar accede al cuadro principal del Abierto de Australia

Jódar, de 19 años, que disputó las Finales Next Gen en diciembre pasado, se impuso en tres sets al francés Luca Van Assche por 6-3, 0-6 y 6-1. El madrileño ganó en la primera ronda de la previa al australiano Li Tu y al luxemburgués Chris Rodesch antes de jugar el partido decisivo por la clasificación con Van Assche.

En el cuadro femenino, también accedió por primera vez al cuadro principal del primer Grand Slam del curso Guiomar Maristany que superó a la estadounidense Elvina Kalieva por 7-5, 4-6 y 6-4 en casi tres horas de partido. Giomar Maristany se une a Paula Badosa, Jessica Bouzas y Cristina Bucsa como representación española en el cuadro femenino del Abierto de Australia.