A qué hora y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz en Roland Garros contra Jesper de Jong

LEER MÁS Alcaraz avasalla a Wolf en su debut en Roland Garros

Carlos Alcaraz tiene este miércoles su segunda prueba en Roland Garros. El español se mide a Jesper de Jong en la segunda ronda del torneo galo y dos días después de un debut arrollador en Francia.

El murciano ganó sin apenas oposición en su estreno a J.J. Wolf, 6-1, 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 51 minutos. Con las semifinales como tope el pasado año, Alcaraz se presentaba en Roland Garros con las dudas de superar sus molestias físicas, por lo que su debut no pudo dejar mejores sensaciones.

Enfrente tendrá un Jesper de Jong que es número 176 en el ranking ATP y que apeó en la ronda previa al alemán Jack Draper, número 39 del mundo.

"Me habría gustado jugar más partidos para estar al cien por cien antes de llegar aquí. No he tenido la mejor preparación antes de llegar a París. Pero creo que soy un tenista que no necesita muchos partidos para encontrar su mejor nivel", afirmó Alcaraz tras su primer partido en París.

Horario y dónde ver el partido de Alcaraz en Roland Garros

El duelo entre Alacaraz y Jesper de Jong depende de la hora de finalización del partido que enfrenta a Sopia Kenin y Caroline Garcia en la Philippe Chatrier, que han comenzado su enfrentamiento a las 12:00 horas.

Así, la organización del torneo ha fijado el encuentro de Alcaraz para no antes de las 13:30 horas. El partido se puede ver en Eurosport y toda la información del partido en nuestra web, ondacero.es.