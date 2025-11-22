Jaume Munar pierde ante Zverez y el pase a la final de la Davis se decidirá en el dobles

El tenista español Jaume Munar ha perdido contra el alemán Alexander Zverez por (7-6(2) y 7-6(5)), después de que el alemán se impusiera en el tie-break en ambos sets, por lo que el pase a la final de la Copa Davis está en manos del dobles, después de que Pablo Carreño se impusiera a Jan-Lennard Struff en el primer partido.

Peleó con todo Munar, pero se quedó a orillas de lo que hubiera sido una victoria muy importante. Volvió a exhibir su gran nivel en el mejor año de su carrera, pero se topó con la frialdad y la calidad de un Zverev que jugó sin red, obligado a ganar para no quedar eliminado.

Empezó mal el partido, que pronto se vio 1-3 perdiendo. Sin embargo no se rindió y consiguió igualar la contienda 3-3. A partir de ahí se mantuvo la igualdad hasta el tie-break, donde Zverev se colocó 2-6. No hubo milagro esta vez.

El segundo saque, Munar le rompió el servicio a Zverez y permitió soñar al conjunto español durante dos juegos. Hasta que Zverev volvió a apretar. Recuperó el servicio. Pasó de estar 2-3 abajo a mandar en cada saque. Le levantó Zverev el 0-30 y puso el 6-5.

Condujo el duelo al 'tie-break' otra vez. Empezó rompiendo el saque de Zverez, pero el alemán le devolvió el golpe por dos. Tres puntos de partido necesitó para cerrar el duelo con un mate en la red. Sufrió para rebajar a Munar. Le apartó de la gesta solo en el 'tie-break'.

Pedro Martínez y Marcel Granollers, este último ganador de Roland Garros y Estados Unidos en esta temporada, pelearán contra Tim Puetz y Kevin Krawietz por un puesto en la final de la Davis, a la que España no accede desde 2019, año en el que levantó su última 'Ensaladera'. Italia espera en el choque por el título tras superar a Bélgica.