Garbiñe Muguruza: "Volver a ser la número 1 es algo que estará ahí cada semana"

La española Garbiñe Muguruza abrirá una nueva temporada con la disputa de un encuentro de dobles junto a su compatriota Carla Suárez en Brisbane (Australia), el lugar elegido para estrenar un 2018 en el que aspira a recuperar el número 1.

Garbiñe Muguruza sabe que la posibilidad de ser la líder de la clasificación mundial "va a estar ahí todas las semanas", dado el estrecho margen que separa a las mejores jugadoras del circuito. Apenas 40 puntos le distancian, de hecho, de la rumana Simona Halep.

La oportunidad que el torneo de Brisbane le ofrece de volver a figurar como número uno del mundo no modifica, sin embargo, las rutinas de Garbiñe Muguruza, vigente campeona de Wimbledon. "Va ser algo que va a estar ahí todas las semanas y realmente no me pesa demasiado para esta semana. Sé que va a ser un año difícil. Habrá mucha competencia", indicó en rueda de prensa.

"Y, no, no estoy pensando en ello, simplemente está ahí. Tengo en mente poder entrenar y tener un estilo de vida para ser la mejor, pero no estoy pensando en los puntos. Es solo una mentalidad que quiero tener. Sé que siempre está en juego y va a ser así el resto del año.Eso es todo", abundó.

Muguruza sí tiene, no obstante, el propósito de trabajar "tan duro como pueda, en cada detalle", sin tomarse "nada a la ligera". "No es que no lo haya hecho antes, pero es ser aún más profesional o estricta", expuso. Durante el periodo de pretemporada, la española concentró sus esfuerzos "en el aspecto del entrenamiento físico".

"Estoy jugando constantemente y hago los ajustes técnicos durante el año. Pero en el físico necesitas un poco más de tiempo para prepararte, hacerte más fuerte y ese ha sido mi objetivo", afirmó.

Comenzará el año en Brisbane

Preguntada por sus retos para 2018, explicó que pasan por "ser capaz de jugar en grandes escenarios, jugar buenos partidos y ganar algunos trofeos". En Brisbane tiene la oportunidad de ganar dos: el título individual y el de dobles, objetivo que perseguirá junto a la grancanaria Carla Suárez.

"Tuvimos un momento en el que estábamos realmente motivadas para jugar, para llegar al Masters de Singapur. Después ambas mejoramos mucho en nuestra carrera de individuales, así que fue más difícil. Pero ahora pensamos que en el primer torneo sería algo divertido y que era una buena forma de sumar algunos partidos extra si ganábamos, así que eso es bueno", valoró Muguruza.

Sus primeras rivales en el cuadro de dobles serán la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la japonesa Makoto Ninomiya. En el individual, debutará ante la serbia Aleksandra Krunic. Con el regreso a la competición, Garbiñe Muguruza dejará atrás el "susto" que tuvo durante el vuelo desde Los Ángeles.

"Ya salimos con un poco de retraso y cuando llevábamos dos horas volando el capitán anunció que teníamos una emergencia. Tuvimos que volver a Los Ángeles porque estábamos perdiendo combustible y el radar no funcionaba, estábamos ciegos. Parece que les llevó dos horas darse cuenta de todo esto. Obviamente, era peligroso, pero eso es todo", apuntó en rueda de prensa.