Davidovich no puede con Zverev en octavos de París

'Foki' no estuvo fino como exigía el número tres del mundo y vigente campeón del torneo francés. Zverev, que se medirá ahora con el ruso Daniil Medvédev, avanzó en la defensa de su título tras una hora y media, y dejó el torneo sin representación española. Davidovich parecía haber tomado la medida a la nueva sede de la cita parisina, Paris La Défense Arena en vez de Bercy, y al público, después de dos victorias sobre tenistas locales. Sin embargo, Zverev impuso su ley y puso un contundente 6-1 en duelos contra el español.

Al malagueño le falló su servicio ante los ataques del alemán, quien rompió en el tercer juego y una segunda vez en el séptimo para apuntarse el primer set (6-2). 'Foki' empezó con 'break' en contra el segundo acto, pero reaccionó aprovechando finalmente sus opciones de rotura en un intento por meterse en la pelea. Sin embargo, Zverev dejó las intenciones de su rival en ese amago y volvió a la carga agresivo al resto hasta que volvió a romper. Davidovich, que venía de perder su cuarta final de 2025 el pasado domingo en Basilea (Suiza), dijo adiós a París en octavos.

Sinner ya está en cuartos de final

El italiano Jannik Sinner alcanzó los cuartos de final del Masters 1.000 de París, el último de la temporada, tras derrotar al argentino Francisco Cerundolo, 7-5, 6-1, que plantó cara un set pero no pudo con la calidad del número 2 del mundo. El transalpino, que encadena 22 triunfos en torneos bajo techo y que llegaba a la capital francesa tras haber conquistado el de Viena tras derrotar a la final al alemán Alexander Zverev, alcanza así los cuartos del único Masters 1.000 donde no los había disputado. Su rival será el estadounidense Ben Shelton, favorito 5, que con su victoria ante el ruso Andrei Rublev se garantizó el billete para el Torneo de Maestros de Turín.

Sinner prosigue su avance en el torneo y también el acoso al número 1 del mundo, que puede arrebatar al español Carlos Alcaraz, eliminado a las primeras de cambio, si alza el trofeo el próximo domingo. Alcaraz tendrá una buena ocasión de recuperarlo a mediados de noviembre durante el Torneo de Maestros de Turín, puesto que allí el italiano defiende 1.500 puntos y él apenas 200. Sinner, que busca en París su primer Masters 1.000 del año, el quinto de su carrera, emerge como el gran favorito para la victoria final, con un nivel más elevado que el resto.

Cerundolo lo puso a prueba en un primer set muy competido, jugado de poder a poder, con muchas iniciativas en el juego. Aunque fue el italiano el que llevó la iniciativa, el bonaerense no perdió la estela del duelo hasta el duodécimo juego, cuando cedió su servicio y el set. Un mazazo para el argentino que, tocado moralmente, cedió los tres primeros juegos del segundo set, otorgando a Sinner una ventaja que el italiano no iba a dejar esta vez escapar. Elevó el nivel el número 2 del mundo y aceleró en pos de la victoria que consiguió en 1 hora y 25 minutos. Ante Shelton buscará las semifinales contra un rival frente al que encadena cinco triunfos, dos esta misma temporada en el Abierto de Australia y Wimbledon, los dos Grand Slam que ha ganado el italiano, que no pierde contra el estadounidense desde Shanghai en 2023.