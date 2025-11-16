David Ferrer: "No me parece mal que se planteé una Copa Davis cada dos años"

El español Carlos Alcaraz comentó este jueves que si la Copa Davis "fuera cada dos años, el compromiso de los jugadores sería aún mayor". La reflexión del número 1 de 2025 llegó después de la renuncia de Lorenzo Musetti, la segunda en el equipo italiano tras la de Jannik Sinner, que también apuesta por una Davis cada dos años: "La haría aún más grande".

Sobre esto, ha opinado el capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer, quien, en 'Radioestadio', ha reconocido que, aunque está de acuerdo con el torneo tal y como está en el calendario, no le parece mal que se planteé cada dos años: "Ahora hay más torneos, los Masters 1000 son de dos semanas y eso hace que las giras sean más largas. Ha habido muchos cambios que, quieras o no, han descolocado un poco".

La selección española de tenis ha viajado este viernes a Bolonia, ciudad que acogerá la final a ocho de la Copa Davis que los de Ferrer han comenzado a preparar desde este sábado con el primer entrenamiento. España debutará el jueves 20 de noviembre ante República Checa en el duelo de cuartos de final.

Ferrer reconoce que España llega bien al choque porque los jugadores están bien físicamente y que siempre ayuda contar con Carlos Alcaraz o Marcell Granollers, dos jugadores muy importantes: "Carlos siempre tiene esa ilusión y motivación de ganar la Copa Davis". Sobre el partido, afirma que está "muy igualado" porque República Checa es "el equipo más completo": "Nos ha tocado en primera ronda, lo aceptamos y lo afrontaremos".