Cuánto dinero ha ganado Italia por el título de la Copa Davis 2025

La selección italiana se ha hecho con la Copa Davis 2025 tras vencer a España. Un triunfo que llega tras ceder los dos puntos individuales en el desenlace de Bolonia, el de Pablo Carreño contra Matteo Berrettini (6-3, 6-4) y el definitivo de Flavio Cobolli ante Jaume Munar (1-6, 7-6(5)y 7-5).

Tras la victoria, Italia se queda con el botín por tercer año consecutivo. Así las cosas, el equipo de Filippo Volandri se lleva la cifra de dos millones de dólares, lo que equivale a 1.700.000 euros. En el caso de España, al ser finalista, vuelve con 1.300.000 euros.

Cómo se reparte el dinero

Toda la cuantía no va para un único jugador, sino que el premio se reparte proporcionalmente entre los jugadores y sus actuaciones durante las dos eliminatorias previas, además de la final de Bolonia.

Por estar en la fase final, cada selección participante tenía asegurados 500.000 dólares, que en euros equivale a 434.200. En el caso de las selecciones que han llegado a la semifinal, cuentan con un beneficio de 651.300 euros.

El impacto económico de la Davis en Bolonia

En la ciudad donde se ha disputado el torneo, la Copa Davis ha dejado un impacto económico de 143,8 millones de euros. Así lo ha indicado este domingo el presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), Angelo Binaghi. "Hay muchas cosas que mejorar, como sucedió en Turín el primer año de las Finales ATP que ahora han evolucionado tanto. Pero ha sido una semana fantástica", señaló Binaghi.

El impacto económico queda distribuido de la siguiente manera: directo por 64,8 millones; indirecto por 55,2; inducido por 23,8. "El impacto directo proviene de los gastos que los organizadores realizan para llevar a cabo el evento y de los gastos estimados de los espectadores para asistir: por ejemplo, el coste medio de la habitación de hotel se estimó en 80 euros por noche", desgranó el mandatario.

"El impacto indirecto se genera en la cadena productiva; por ejemplo, si aumenta el número de habitaciones de hotel reservadas, las lavanderías trabajan más. El impacto inducido, en cambio, deriva finalmente del gasto realizado posteriormente por las personas que se benefician de un mayor ingreso y que generan un efecto adicional en el territorio", explicó.

Inversión de más de 6 millones de euros

El Gobierno italiano invirtió un total de 6,5 millones de euros que generaron un beneficio de 24,2 millones. En materia de espectadores y de asistencia, el mandatario aseguró que de media 61.463 personas estuvieron cada día en el recinto, incluyendo operarios, trabajadores, directivos, medios de comunicación y espectadores, entre otros.