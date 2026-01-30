Cuándo y a qué hora juega Carlos Alcaraz la final del Open de Australia

Carlos Alcaraz peleará por alzarse con el Open de Australia. El primer Grand Slam de la temporada, el único grande que le falta al murciano, está al alcance de su mano tras meterse en la final de una manera épica.

Un triunfo agónico ante Zverev, en un duelo que ha durado más de cinco horas, le ha valido a Alcaraz para alcanzar la ansiada final. 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 ha sido el marcador de una batalla marcada por los problemas físicos del español.

Con calambres sufridos en el ecuador del tercer parcial, el murciano se sobrepuso y se aferró a su talento para sobrevivir en su peor momento del partido para convertirse en el más joven -22 años y 272 días- en disputar las finales de los cuatro torneos grandes.

Horario y dónde ver la final de Carlos Alcaraz en Australia

La final del Open de Australia se jugará este domingo 1 de febrero a partir de las 09:30 horas (horario peninsular) y se emitirá en Eurosport. También podrás seguir la última hora en Onda Cero con lo que suceda desde la pista Rod Laver.

La del domingo será la octava final de un grande para Alcaraz. Antes, jugó y ganó en el US Open, otras dos con triunfo en Roland Garros y tres en Wimbledon, donde sí cayó en una frente a Sinner en 2025.