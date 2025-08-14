Bouzas no puede con el empuje de Sabalenka

Bouzas, actual 42 del mundo y jugando el mejor tenis de su carrera profesional, chocó en la pista central de Cincinnati con un portento del tenis llamado Sabalenka, que solo necesitó de una hora y 21 minutos para finiquitar el partido. Era la segunda vez que ambas jugaban, después de que Sabalenka también le ganase a principios de año en el Abierto de Australia. Hoy, la bielorrusa pasó por encima de la gallega en un primer set en el que se puso 4-0 arriba de forma autoritaria. Bouzas recuperó un 'break' para el 4-1, pero Sabalenka se lo devolvió en el siguiente juego y se llevó el set en 27 minutos.

La segunda manga no fue tan sencilla para la bielorrusa. Bouzas redujo sus errores y empezó a colocar puntos ganadores. Aún así, cedió un 'break' en su tercer juego para el 3-2 de Sabalenka, que con su servicio se pondría 4-2. Pero Bouzas recuperó el 'break' para igualar el set 4-4. Con 5-5, la gallega sacó para, al menos, asegurarse el 'tie-break', pero Sabalenka le rompió el servicio y selló de inmediato el pase a cuartos de final con su saque.

Sabalenka terminó el partido con 25 errores no forzados, frente a los 18 de Bouzas, aunque lo compensó con 18 golpes ganadores por 12 de su rival. Además, ganó el 73 % de los puntos con su primer saque y el 50 % con el segundo, frente al 63 % y 29 %, respectivamente, de Bouzas. "Estoy contenta de haber ganado en dos sets y no estar aquí 3 horas", dijo al finalizar el partido Sabalenka, que había disputado en segunda ronda un épico duelo de 3 horas y 9 minutos con la británica Emma Raducanu. Bouzas,llega al Abierto de Estados Unidos tras haber cosechado en las últimas semanas los mejores resultados de su carrera: primera cuarta ronda en un 'Grand Slam' en Wimbledon y primeros cuartos de final en un WTA 1.000 en Montreal.