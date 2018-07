Alison Van Uytvanck se clasificó a los octavos de final del torneo de Wimbledon eliminando a Anett Kontaveit por 6-2 y 6-3. Al término del partido, la tenista belga, que eliminó a la vigente campeona Garbiñe Muguruza, se acercó a la grada donde estaba su novia, la también tenista Greet Minnem, a la que dio un beso delante del público.

“Decidí hacerlo público y no mantenerlo en privado porque soy feliz; no importa si es con un hombre o una mujer. No hay que tener vergüenza, quiero ser libre. No tengo ninguna enfermedad”, afirmó la belga ante los medios de comunicación.

El beso ha tenido una gran repercusión mundial al haberse producido en el torneo más conservador y con más tradición en el mundo del tenis.