Badosa se queda como única española en Australia

La catalana, que hace un año mostró su mejor nivel en este Grand Slam, con las semifinales que alcanzó, solo frenada por la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se reivindicó contra Diyas, invitada del torneo y con la que no había jugado nunca. Más que por el nivel de la adversaria por las propias sensaciones de la española que estuvo casi media temporada del 2025 sin competir lastrada por los contratiempos físicos. De hecho, dejó de jugar tras el WTA 1000 de Miami con la presencia puntual en Pekín. Tres meses de baja que lastraron el progreso de la que llegó a ser número dos del mundo.

Tardó 81 minutos en reafirmar su retorno al primer Grand Slam del curso Paula Badosa, que intentó coger el tono necesario en el torneo de Brisbane, con una victoria sobre Marie Bouzkova que no tuvo continuidad. Tampoco en Adelaida, una semana después, donde cayó en primera ronda. Vigésima quinta en el circuito, la única española en segunda ronda en Melbourne, jugará contra la rusa Oksana Selekhmetova que superó ala alemana Elle Seidel por 65-3, 3-6 y 6-0.

Por quinta vez en el segundo tramo del Abierto de Australia, queda Badosa como única representante española en el primer Grand Slam del curso tras las eliminiaciones de Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y Guiomar Maristany.

Davidovich avanza en el cuadro masculino

Alejandro Davidovich ganó por la vía rápida al australiano Filip Misolic (6-2, 6-3 y 6-3) y alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia donde le espera el estadounidense Reilly Opelka que previamente superó al noruego Nicolai Budkov Kjaer por 6-4, 6-3 y 6-4. Con determinación y con un alto grado de concentración durante todo el choque, el malagueño, semifinalista en Adelaida la semana pasada, tardó una hora y 43 minutos en sellar con triunfo su debut en la presente edición de la competición y unirse a Carlos Alcaraz como el segundo español con plaza en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

No tuvo excesiva resistencia el Español de Misolic. Davidovich, ahora con el argentino Mariano Puerta como entrenador, nunca perdió en primera ronda en Melborune. El pasado año obtuvo su mejor resultado, los octavos de final aunque en un Grand Slam su techo está en los cuartos de Roland Garros del 2021. El español, que no ha llegado a lograr título alguno hasta el momento a pesar de alcanzar cuatro finales en el 2025 sin éxito igual que la del Masters 1000 de Montecarlo en el 2024, está situado en el decimocuarto puesto del ránking y tiene como objetivo llegar al top ten.

Por su parte, Roberto Bautista cayó eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia superado por el chino Juncheng Shang que aprovechó el bajón físico del español en el tramo final para cerrar el triunfo en cuatro sets (6-4, 6-7(2), 6-4 y 6-0), en dos horas y 56 minutos. El castellonense que llegó a ser el noveno jugador del mundo hace siete años, ahora situado en el puesto 91, a sus 37 años, afrontaba su decimoquinta presencia en Melborune. En las tres últimas no logró pasar la primera eliminatoria.

En esta ocasión no fue suficiente con el habitual carácter batallador de Bautista para progresar en el torneo. Fue superado por un adversario más fresco. Los cuartos de final del 2019 fue el mejor resultado en el primer Grand slam de la temporada del español que cuenta con doce títulos aunque el último en Amberes en el 2024, su última final. El veterano jugador español sufrió su tercera derrota seguida. tras caer en el segundo tramo de Winston Salem, en agosto pasado y el Abierto de Estados Unidos, dejó de competir en el 2025. Reapareció en Auckland el pasado día 13 pero cayó en el primer partido.