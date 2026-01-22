Badosa y Jódar se despiden de Australia

Badosa, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al 64 del ránking. No logró la española encontrar continuidad en los momentos clave frente a una rival que fue de menos a más y que sostuvo un plan claro desde el fondo de la pista, con pelotas profundas y cambios de ritmo que incomodaron a la española. La catalana, que llegó a disponer de una ventaja en el primer set, vio cómo Selekhmeteva reaccionó a tiempo y terminó por cerrar el parcial con un quiebre decisivo. En el segundo set, la española intentó cambiar el guion apoyándose en el saque y en tramos de tenis más agresivo, pero volvió a pagar caros algunos errores en puntos cortos.

Selekhmeteva tomó distancia hasta colocarse 5-2 y servir para el partido, aunque Badosa resistió, recuperó un quiebre y llegó a alargar el desenlace con un juego sólido al servicio, incluido un ace clave para ponerse 4-5. La rusa, sin embargo, mantuvo la calma cuando el encuentro se tensó. En el último juego, salvó varias opciones de quiebre con valentía y se apoyó en intercambios largos para frenar el empuje final de Badosa, antes de sellar el triunfo en sets corridos Con la derrota, la española pone fin a su recorrido en Melbourne en la segunda ronda, mientras que Selekhmeteva avanza a la tercera, donde se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, sexta del mundo.

En 2025, Badosa vivió una temporada marcada por la superación de lesiones y por su resurgir en el circuito femenino. Tras un largo período de problemas de espalda que la mantuvo alejada de las pistas y la llevó a caer fuera del "top 100", la española logró una de las mejores actuaciones de su carrera al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia, su primer avance a esa instancia en un Grand Slam. En Melbourne, Badosa derrotó a varias rivales de alto nivel, incluida la estadounidense Coco Gauff, actual número 3 del mundo, antes de caer ante la número uno, Aryna Sabalenka, en la penúltima ronda.

Fin al sueño de Rafa Jódar

El checo Mensik, decimoséptimo del mundo, el jugador con mejor ránking con el que se ha medido el madrileño de 19 años, lleva ya tiempo en el circuito y es campeón de un Masters 1000, Miami el pasado año que ganó al serbio Novak Djokovic, y hace unos días, en este 2026, Auckland, además de la final de Doha en el 2024 que perdió contra el ruso Karen Khachanov. Jódar se marcha de su primera experiencia profesional con una vivencia importante y cuatro partidos, tres de la ronda previa y uno del cuadro principal, extraídos en Melbourne, el Grand Slam inicial de cada temporada. Eso le supondrá un notable salto en la clasificación ATP, se acercará a los cien primeros del mundo, su primer objetivo tras el trasvase al campo profesional. Sale de Australia en el 118 después de que arrancara el evento en el 150.

Mensik, que tardó dos horas en cerrar la victoria e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia, la tercera ronda, jugará contra el que gane del choque entre el polaco Hubert Hurckacz y el estadounidense Ethan Quinn. El checo dejó en el camino a un nuevo español. Tras ganar en un partido épico a Pablo Carreño, en cinco sets, ha eliminado ahora al debutante y más joven del cuadro principal, Rafa Jódar.