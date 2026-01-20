Así es Rafa Jódar, la irrupción del tenis español que se ha estrenado a lo grande en el Open de Australia

Una de las grandes noticias del deporte español en este inicio de 2026 está siendo Rafa Jódar. El joven tenista madrileño se ha convertido en una de las sensaciones de los últimos meses después de su gran 2025 y su importante estreno en el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia.

Jódar ha debutado ganando al japonés Rei Sakamoto en un partido que se ha resuelto en el quinto set (6-7, 1-6, 7-5, 6-4, 3-6) después de imponerse durante la fase de clasificación a otros prometedores tenistas. Se medirá en la segunda ronda al checo Jakub Mensik, número 17 del ranking ATP.

El tenista madrileño se ha convertido, a sus apenas 19 años, en una de las grandes promesas del tenis mundial después de un 2025 muy destacado en el circuito Challenger. Tras dar el salto al ATP, su principal objetivo este año será consolidarse dentro del Top 100. Ya ocupa el puesto 150.

Su carrera empezó a destacar desde muy joven en circuitos junior, aunque su primer gran triunfo fue en el US Open Júnior de 2024, donde se hizo con el título imponiéndose al noruego Nicolai Budkov Kjaer en la final. Este torneo solo lo habían logrado tres tenistas españoles antes que él: Javier Sánchez Vicario (1986), Daniel Rincón (2021) y Martín Landaluce (2022).

Esta victoria en Estados Unidos le catapultó al circuito Challenger, donde en 2025 se ha coronado campeón en hasta tres torneos, unos resultados con los que se ganó una invitación al Next Gen ATP Finals como una de las mejores promesas menores de 20 años, donde logró victorias destacadas.

Se formó como tenista en el Club de Tenis Chamartín (Madrid), como otra de las grandes promesas del tenis español, Martín Landaluce, pero su etapa universitaria la desarrolló en Virginia (EEUU), donde fue nombrado ITA National Rookie of the Year, obtuvo honores All-American y logró un importante récord de victorias individuales.

Algunos expertos del mundo del tenis le definen como un jugador de juego agresivo desde el fondo, con una potente derecha y destacan de él su importante físico y altura.