Alcaraz vence en Río y sigue haciendo historia

El título de Río de Janeiro es el segundo en la carrera de la promesa española, que en julio del año pasado conquistó el ATP 250 de Umag (Croacia), y le otorga los puntos necesarios para meterlo entre los 20 mejores tenistas del mundo, una hazaña para su edad.

El murciano de 18 años, que es considerado por algunos como el sucesor de Rafael Nadal, batió la marca que impuso el año pasado el italiano Jannik Sinner al vencer a sus 19 años el título de Washington y ahora es el tenista más joven con un título ATP 500.

Con este título, Alcaraz gana 9 posiciones en la clasificación ATP y se instala en el 20, su mejor clasificación hasta el momento. No hay cambios en el top ten, con Djokovic como número uno del mundo, seguido de Medvedev y Zverev. En la quinta plaza aparece Rafa Nadal, con Bautista en el puesto 15 y Carreño en el 17.

Alcaraz no estará en el Abierto de Acapulco

"Estoy contento de haber ganado en Río, pero lamentablemente tengo que comunicar que no voy a poder asistir a Acapulco. Ya fui el año pasado y fue un torneo espectacular, me hubiera encantado venir este año, pero por problemas físicos no voy a poder", explicó el tenista español.

El torneo mexicano, un ATP 500, tiene como principal atracción al español Rafael Nadal, máximo ganador de Grand Slams con 21, quien buscará conquistar Acapulco por cuarta ocasión en su carrera. Nadal ganó en Acapulco las ediciones de 2005, 2013 y 2020.