Alcaraz y el Six Kings Slam: "Entiendo las críticas"

"Obviamente entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestras opiniones. Cuando veo que mucha gente se queja de cómo defendemos las exhibiciones no les entiendo porque no es realmente exigente mentalmente en comparación con los torneos largos de dos semanas o dos semanas y media. Eso es realmente duro", afirmó el tenista español. Alcaraz destacó que es "un formato realmente diferente". "Jugar exhibiciones es diferente a hacerlo en torneos oficiales. Allí tienes 15 o 16 días seguidos en los que tienes que tener una concentración alta y exigente físicamente. Aquí sólo nos divertimos uno o dos días jugando al tenis, y eso es genial. Por eso elegimos a veces las exhibiciones", razonó

Sobre su estado físico, el número uno del mundo señaló que "todo va bien" y que ha estado "recuperando el tobillo" todo lo bien que ha podido. "No me siento, diría, al 100%, las dudas están ahí cuando me muevo en la pista, pero creo que ha mejorado mucho y voy a competir y rendir bien en el Six Kings Slam", añadió. Alcaraz es el primer cabeza de serie en el torneo de exhibición 'Six Kings Slam' que se disputa esta semana en Arabia Saudí, en el que también participan Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

Fritz será el rival de Alcaraz en semifinales

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz este jueves en semifinales del torneo de exhibición 'Six Kings Slam', en el ANB Arena (Riad). Alcaraz, que no pudo estar en el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo, volverá a la acción en este torneo que se inauguró el año pasado y que reparte millones entre sus ilustres participantes, seis de los mejores jugadores del mundo. Fritz avanzó este miércoles a semifinales superando (6-3, 6-4) a Alexander Zverev, la séptima victoria seguida del estadounidense sobre el alemán. Mientras, Alcaraz y Fritz se verán las caras por tercera vez en el último mes (1-1), con victoria para el americano en la Laver Cup y del español en la final ATP de Tokio.

La otra semifinal la disputarán Djokovic y Sinner después de que el tenista italiano arrollase ayer a Tsitsipas en la puesta en escena de ambos en la lustrosa exhibición de six Kings slam (6-2 y 6-3). Dejó atrás el número dos del mundo los malos ratos pasados hace una semana en Shanghai, donde dejó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor con un abandono y sin poder salir por si solo de la pista víctima de los calambres, el calor sofocante y el desgaste físico.