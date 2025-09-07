Alcaraz vs Sinner: horario y dónde ver la final del US Open

Carlos Alcaraz compite este domingo con hacerse con el último Grand Slam del año. El tenista murciano busca coronarse por segunda vez como ganador del US Open y terminar la temporada llevándose dos de los cuatro grandes después de su victoria en Roland Garros.

Se medirá nada menos que a Jannik Sinner, número uno del mundo y principal rival de Alcaraz durante la temporada. Si el español se impuso en el grande francés, el italiano hizo lo propio en Australia y Wimbledon, y busca levantar su tercer Grand Slam del 2025. Sinner, vigente campeón del torneo, también busca el que sería su segundo US Open.

Será la quinta vez que ambos tenistas se enfrenten en este 2025, con tres victorias para Alcaraz y una para Sinner en los cuatro anteriores. El último enfrentamiento fue en la final del Masters 1000 de Cincinatti hace apenas unas semanas en las que el italiano tuvo que retirarse por lesión antes de terminar el primer set.

Los dos tenistas se han medido este año en las dos últimas finales de Grand Slam. En Roland Garros se impuso Alcaraz con una épica remontada (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) y en Wimbledon Sinner se tomó la revancha (4-6, 6-4, 6-4, 6-4).

Carlos Alcaraz llega al partido en un gran estado de forma completando un gran torneo en el que no ha cedido un solo set. En semifinales barrió de la pista nada menos que Novak Djokovic, al que se impuso por 6-4, 7-6, 6-2.

Jannik Sinner, por su parte, sufrió un poco más en semifinales para ganar al canadiense Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Horario y dónde ver

La final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este domingo, 7 de septiembre, en la pista central de Flushing Meadows a partir de las 20:00 horas y podrá verse en directo en Movistar+.