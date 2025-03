Alcaraz no respalda las demandas del sindicato liderado por Djokovic

"Sinceramente, fue una sorpresa para mí porque nadie me contó nada", comentó en una rueda de prensa un Alcaraz que dijo haberse enterado de las denuncias por las redes sociales. "Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no. Pero lo principal es que no lo estoy apoyando, eso es todo", apuntó el español, número 3 del mundo.

Este sindicato encabezado por Djokovic y creado en 2019 publicó un comunicado el martes en el que sostenía que los organismos que han dirigido el tenis en las últimas décadas "abusan, silencian y explotan sistemáticamente a los jugadores para obtener ganancias personales mediante el control monopolístico".

La PTPA acusaba a esos organismos del tenis de "operar como un cártel", presentó las demandas "en nombre de toda la comunidad de jugadores" y aseguraba tener "el respaldo de la mayoría de los 250 mejores jugadores masculinos y femeninos, incluyendo la mayoría de los top 20". Tras caer en las semifinales de Indian Wells, torneo en el que se proclamó campeón en 2023 y 2024, Alcaraz debutará en Miami en segunda ronda ante el belga David Goffin (n.55).