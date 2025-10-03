Alcaraz se queda sin el apoyo de Sinner y Djokovic por el calendario: "Hace falta algo más que hablar en rueda de prensa"

Carlos Alcaraz mostró su disconformidad con la dureza del calendario tenístico en la previa del Masters 1.000 de Shanghái. El murciano, vigente campeón del ATP de Tokio, aseguró que los jugadores afrontan un exceso de torneos obligatorios que comprometen tanto su físico como su estabilidad mental. “Creo que el calendario es muy ajustado. Hay demasiados torneos seguidos y demasiadas reglas que no nos permiten elegir si jugar o no. Consideraré saltarme algunos torneos obligatorios por mi bien”, declaró.

La visión de Sinner: "El calendario es el que es"

Las palabras del español no encontraron eco en su gran rival generacional, Jannik Sinner. El italiano evitó secundar la crítica y prefirió rebajar el tono: “No quiero criticar nada. Cada uno piensa de forma distinta. Aún podemos elegir como tenistas dónde vamos. Además, el calendario es el que es”.

Djokovic, un dardo sutil

Novak Djokovic, siempre activo en la defensa de los intereses de los jugadores, también intervino en la polémica. El serbio ha mostrado su desacuerdo con la ampliación de los Masters 1.000 a dos semanas, pero al mismo tiempo lanzó un dardo hacia Alcaraz y otros jóvenes tenistas: “Veo a muchos jugadores hablando de obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Luego, se apuntan a muchas exhibiciones, así que todo es un poco contradictorio”.

El serbio fue más allá, apelando al compromiso real de las figuras del circuito: “Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia”.