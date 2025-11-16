Alcaraz pierde la final de las ATF Finals contra Sinner, que se corona como maestro por segunda vez

El italiano Jannik Sinner ha vencido al español Carlos Alcaraz (7-6(4) y 7-5) en la gran final de las Finales ATP y se ha coronado como 'Maestro' por segundo año consecutivo. Lo ha hecho, además, sin perder un set. Aunque Alcaraz consiguió romperle el saque y hacerle un break, poco le duró la alegría al murciano.

El primer set llegó al tie break y se lo llevó el italiano, pero en el segundo Sinner le rompió el saque al español, que no se repuso, y acabó finalmente 7-5. Ha sido el último partido de la temporada para Jannick Sinner, que no competirá en la Copa Davis con Italia, a diferencia de Alcaraz, que juega el primer encuentro el lunes.

Alcaraz, número uno del mundo y campeón de ocho títulos en 2025, falló en los momentos decisivos y vio esfumarse el gran broche de la ATP, cita que reúne a los ocho mejores de la temporada.

El murciano arrastró una molestia en la pierna derecha desde el primer parcial, pendiente toda España por la Copa Davis de la próxima semana, y el italiano levantó un 'break' abajo en el segundo set para alargar su increíble racha bajo techo (31 victorias seguidas).

