Alcaraz pierde la final de las ATF Finals contra Sinner, que se corona como maestro por segunda vez

El italiano no le ha dado ninguna opción al español, aunque Alcaraz consiguió hacerle un break, algo que ningún otro deportista había logrado.

Agencias | Nerea Pardillo

Madrid |

Alcaraz durante el partido contra Sinner
Alcaraz durante el partido contra Sinner | Getty Images

El italiano Jannik Sinner ha vencido al español Carlos Alcaraz (7-6(4) y 7-5) en la gran final de las Finales ATP y se ha coronado como 'Maestro' por segundo año consecutivo. Lo ha hecho, además, sin perder un set. Aunque Alcaraz consiguió romperle el saque y hacerle un break, poco le duró la alegría al murciano.

El primer set llegó al tie break y se lo llevó el italiano, pero en el segundo Sinner le rompió el saque al español, que no se repuso, y acabó finalmente 7-5. Ha sido el último partido de la temporada para Jannick Sinner, que no competirá en la Copa Davis con Italia, a diferencia de Alcaraz, que juega el primer encuentro el lunes.

Alcaraz, número uno del mundo y campeón de ocho títulos en 2025, falló en los momentos decisivos y vio esfumarse el gran broche de la ATP, cita que reúne a los ocho mejores de la temporada.

El murciano arrastró una molestia en la pierna derecha desde el primer parcial, pendiente toda España por la Copa Davis de la próxima semana, y el italiano levantó un 'break' abajo en el segundo set para alargar su increíble racha bajo techo (31 victorias seguidas).

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

