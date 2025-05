Alcaraz inicia firme su defensa del título en Roland Garros

Carlos Alcaraz ha iniciado la defensa de su título de Roland Garros de manera brillante. El murciano firmó un encuentro notable ante el italiano Zeppieri, que venía de arrasar en sus tres partidos de la previa, en los que no había cedido ni un set. Alcaraz fue imponiendo su calidad en el partido a base de un juego sólido desde el fondo de la pista --23 errores no forzados-- aunque sin excesivas florituras. Otro motivo para el optimismo fue la solvencia exhibida por el tenista de El Palmar con su saque, que no cedió en todo el partido y con el que concedió únicamente tres puntos de rotura. También le funcionaron a Alcaraz el juego de red, donde ganó 17 de los 20 puntos que disputó, y las dejadas, golpe con el que perdió uno de los 15 puntos de los que lo puso en juego.

Alcaraz volvía a la tierra de París casi un año después de levantar su primer Roland Garros, aunque esta vez el murciano saltaría a la pista Suzanne-Lenglen, segunda pista en importancia del torneo. Allí, dejó claro desde el inicio de partido el por qué es el máximo favorito para reeditar título. Su arranque fue arrollador, llevándose cuatro de los primeros cinco juegos de partido pese a encontrarse con un Zeppieri entonado. Un parcial que le bastó para adjudicarse su primer set del torneo en poco más de media hora de partido (6-3). Tanto el español como el italiano estaban jugando a un gran nivel que se prolongaría durante la segunda manga. Ahí, Zeppieri aguantó bastante más la igualdad en el marcador gracias a una mejora con su saque. Sin embargo, la solidez en el servicio del italiano acabaría cayendo en el séptimo juego del set, en el que Carlos Alcaraz, en su segunda oportunidad, consiguió un 'break' que sería definitivo para el parcial (6-4).

Sería el tercer set en el que el número dos del mundo mostraría sus mejores golpes. Con el partido más que encarrilado, Alcaraz desplegó un tenis de altísimo nivel ante el que Zeppieri apenas pudo sumar dos juegos. Volvió la magia del murciano a París en 38 minutos de parcial en los que hizo disfrutar a los aficionados que abarrotaron las gradas de la Suzanne- Lenglen para acabar llevándose el partido por 6-3/6-4/6-2 en una hora y 59 minutos. En segunda ronda, Carlos Alcaraz se enfrentará al húngaro Fabian Marozan, número 56 del mundo, que se impuso en su partido de primera ronda al italiano Luca Nardi en tres sets (6-2, 6-3, 7-6(3)) en dos horas y 14 minutos de juego-