Alcaraz gana a Cilic en un convincente debut en Doha

El murciano, que semanas atrás amarró en Róterdam su primer trofeo del 2025, logró ante el balcánico, que en sus buenos tiempos llegó a ser campeón del Abierto de Estados Unidos (2014), su sexta victoria seguida y la undécima en un torneo de este nivel. El de este lunes en Catar agrandan la suma de los obtenidos consecutivamente los cinco del torneo neerlandés más otros tantos en Pekín, el último éxito conseguido en el 2024. El talento de Marin Cilic, ya de 36 años, calibró el estado del número tres del mundo y primer favorito del torneo en su reencuentro con las pistas tras ganar Róterdam. Más tiempo llevaba sin dar noticias de su presencia en la competición llevaba el jugador de Zagreb que afrontó en Doha su primer compromiso oficial de 2025.

No saltaba a la pista desde el pasado noviembre, en Belgrado. Las molestias en la rodilla derecha, de la que fue operado meses atrás, en mayo, y que no termina de carburar a su gusto, condicionan la presencia del croata que acumula veintiún títulos en su carrera y finales tan reputadas como la de Wimbledon en el 2017 y el Abierto de Australia del 2018. No dio síntomas de flaqueza o de merma física alguna Marin Cilic en el choque contra Alcaraz, que tuvo que encontrar alguno de sus mejores golpes para propiciar la rendición de su rival.

Cilic, que presume también de la Copa Davis que ganó con Croacia en el 2018 o la plata olímpica en dobles conseguida tres años más tarde, en Tokio, se sostiene con solvencia gracias a un talento innato. Fue uno de los jugadores que interpuso ocasionalmente su nombre entre la autoridad del 'Big Three', a los que tuteó con decoro. Para Cilic la de esta edición fue la segunda experiencia en Doha, donde ya participó hace tres temporadas, cuando alcanzó los cuartos de final. El croata, que se convirtió en septiembre, al ganar en Hangzhou el último de sus veintiún trofeos en el campeón con el ránking más bajo de la historia del circuito, no dio facilidad alguna y plasmó en la pista trazos de la calidad que siempre le ha auxiliado.

Resistió a Alcaraz una hora y 40 minutos. Fue lo que necesitó el español para derribar por cuarta vez en cinco enfrentamientos a Marin Cilic con el que perdió en el primer cara a cara, en Estoril, sobre tierra, pero al que ganó las tres veces de después, siempre en pista dura, todas en el 2022, en los Masters 1000 de Miami y Cincinnati y en el Abierto de Estados Unidos. Evitó el crecimiento de Cilic Carlos Alcaraz, que se hizo fuerte en los momentos clave, determinantes para cerrar la victoria sin contratiempos. Después de un arranque equilibrado e infrecuente, con una rotura de cada lado, el español y el croata amarraron el servicio hasta el séptimo juego. Fue cuando el murciano logró el quiebre decisivo para hacerse con la manga. Se puso 4-3 y consolidó. Selló el triunfo del set por 6-4.

El partido recuperó la igualdad en el segundo tramo, con el pulso hasta el noveno juego. Sin embargo, Cilic tuvo su gran oportunidad cuando con 4-3 dispuso de 0-40 para ponerse con 5-3 y encarrilar el empate. Pero reaccionó Alcaraz que dio la vuelta a la situación y, además, rompió en el siguiente para poner la victoria de cara por 6-4. Alcaraz, que intentará convertirse en el campeón más joven en Doha desde Murray en 2009, logró el triunfo en su puesta en escena en el torneo catarí y ya espera rival en la segunda ronda. Será el ganador del partido entre el chino Zizhen zhang y el italiano Luca Nardi procedente de la previa.