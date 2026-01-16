OPEN DE AUSTRALIA

Alcaraz sobre Ferrero: "Era un capítulo que tenía que cerrar"

El número uno del tenis mundial habla por primera vez tras anunciar la separación de su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Lo ha hecho en la previa del Abierto de Australia, único gran slam que falta en el palmarés del tenista murciano

EFE

Madrid |

Carlos Alcaraz en la previa del Abierto de Australia 2026
Carlos Alcaraz en la previa del Abierto de Australia 2026 | Agencia EFE

Carlos Alcaraz habló este viernes por primera vez de la ruptura profesional con su entrenador Juan Carlos Ferrero, con quien trabajó durante siete años, y aseguró que se trató de una "decisión mutua" y que se trataba de "un capítulo que tenía que terminar".

Pasando página

En la previa de su debut en el Abierto de Australia, el murciano explicó en una rueda de prensa que la separación fue asumida "con normalidad y agradecimiento", al tiempo que reafirmó su plena confianza en el equipo que le acompaña actualmente.

"Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que llegar ahora. Lo decidimos de esta forma y estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido junto a Juan Carlos. Gracias a él soy el jugador que soy hoy", señaló Alcaraz, que subrayó que ambos mantienen una buena relación personal tras la ruptura profesional.

