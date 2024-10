Alcaraz ya está en cuartos de final

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este miércoles para los cuartos de final del torneo de Shanghai (China), octavo Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse al francés Gael Monfils en dos sets por 6-4, 7-5 tras casi hora y media de partido.

En dos sets

El jugador murciano sigue con su buen nivel de las últimas semanas y tras conquistar el título ante el italiano Jannik Sinner en la final de Pekín de la semana pasada, ya está entre los ocho mejores de este evento donde ahora se medirá al ganador del choque entre el estadounidense Tommy Paul y el checo Tomas Machac para meterse en las semifinales y avistar otro posible duelo con el número uno del mundo.

El de El Palmar se tomó la revancha ante Monfils de su derrota en agosto en el Masters 1000 de Cincinnati, donde además no supo controlar sus nervios y terminó rompiendo su raqueta. Pero en esta ocasión, apoyado en un mejor estado de ánimo por su tenis, supo tener la calma para sacar adelante un partido ante el parisino que, como es habitual, dejó mucho 'show' y que se decidió a su favor por detalles en los juegos decisivos de cada manga.

Alcaraz trató de ser muy agresivo una vez más en su juego y eso le llevó a sumar muchos ganadores con su 'drive', 15 de los 22 que indicó la estadística, pero más errores no forzados (16), pero mostró una vez más efectividad en la red en un duelo de alta velocidad como suele ser también tradición cuando se dan cita estos dos jugadores.

El partido comenzó muy similar al de 'Cincy', con pocas concesiones desde los servicios, aunque el nivel de tenis fue mucho mejor que hace un par de meses. Aún así, el tenista español fue el primero que tuvo que sufrir con su servicio, levantando una bola de rotura en el sexto juego. Y después de ganar sólo cuatro puntos al resto, no desperdició su oportunidad con 4-4 para lograr el 'break' y luego cerrar el set con su saque.

El escenario no varió demasiado en el segundo parcial. Los servicios continuaron mandando sobre los restos, pero esta vez fue Alcaraz el que pudo romper primero tras igualar un 40-0 en un disputado quinto juego y luego no aprovechar su bola de rotura. Al murciano le costó posteriormente sacar adelante el décimo juego cuando servía para no irse a un tercer set y, como en el primero, no dejó pasar su siguiente oportunidad.

Como con 2-2, el veterano jugador francés parecía tener asegurada ya la siempre imprevisible 'muerte súbita' cuando dominaba 40-0, pero el ganador de cuatro 'Grand Slams' no se destensionó, conectó buenos golpes y volvió a presionar a su rival. Este no pudo salvar su tercera pelota de 'break' en contra, cedió finalmente el servicio y Alcaraz puso sin problemas camino hacia los cuartos de final, convirtiéndose en el primer español en estar en esa ronda desde 2017 cuando lo lograron Rafa Nadal y Albert Ramos.