Alcaraz se corona ante Musetti: a semifinales y número 1 del año

Carlos Alcaraz saltó a la pista central del Inalpi Arena con un claro objetivo. La clasificación a semifinales ya estaba asegurada. Peleó por ser primero de grupo. Conseguido. Y por acabar su fantástico año en lo más alto del ránking. Conseguido también. De paso, evitó a Sinner hasta una hipotética final. Lo consiguió por la vía rápida, además. En dos sets, menos de hora y media. En un duelo complicadísimo ante Musetti, que recibió el apoyo inagotable de una grada volcada con su tenista. El italiano llegó como reserva, se coló en el cuadro principal por la lesión de Djokovic y peleó con Alcaraz por el primer puesto del grupo. Quedó eliminado, pero nada mal para ser su primera Copa de Maestros.

El problema es que en uno de los partidos más importantes de su carrera, 'Lolo' se cruzó ante un Alcaraz imparable, obcecado con el número 1 de final de temporada y en un genial estado de forma que nunca había experimentado en este torneo. Pese a su empeño, no pudo hacer nada ante el murciano, en trance desde el inicio para lograr otra victoria histórica en su palmarés. Quizá no fue el partido más brillante del ganador de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos este curso. Musetti le dio guerra. Pero la realidad es que tuvo siempre bajo control el duelo. No dejó que se le fuera de las manos en ningún momento. Incluso cuando su revés parecía no ser tan preciso como otros días fue capaz de reactivarlo a tiempo.

Rompió en el primer set en un momento clave. Golpe de efecto ante un Musetti que atisbó por un momento una lucha igualada ante su rival. Con 5-4 a su favor, Alcaraz quebró en la segunda bola de set que dispuso. Solo un error poco común en sus manos unos cuantos puntos antes le privó de hacerlo a la primera. Su derecha, cuando la tenía casi ganada, se estrelló en la red. Ahí Musetti empezó a perder la fe. Y Alcaraz empezó a ver el número 1 muy cerca. Tuvo un 'break' nada más comenzar el segundo envite, pero resisitó Musetti. No pudo con el siguiente y el españo tomó una ventaja ya insalvable. Del 3-1, además, pasó en un abrir y cerrar de ojos al 5-1. Musetti torció el gesto. Estaba fuera.

A Alcaraz no le tembló la mano. Con su servicio puso el 6-1 definitivo. Se coronó como número a la tercera bola de partido que dispuso. Saludó deportivamente a Musetti en la red. Y gritó el clásico '¡Vamos!' que se escuchó pese a la ovación elegante del recinto. Número 1 del año, primero de grupo. Pleno de victorias en esta edición de las Finales ATP. Un total de 70 victorias. En el horizonte, el doctorado como 'Maestro'.

Alcaraz recibirá el trofeo de número 1 del año este viernes

Carlos Alcaraz recibirá este viernes, a las 14.00, el trofeo que le acredita como número 1 del año 2025. Justo antes del partido del italiano Jannik Sinner, con el que peleaba por acabar el año en lo más alto, Alcaraz recibirá el trofeo de número 1 del año que consiguió al ganar a Lorenzo Musetti este jueves (6-4 y 6-1), tal y como informó la ATP.

Es la segunda vez que Alcaraz gana el trofeo de número 1 del año. Lo consiguió en 2022, pero no participaba en la edición de la Copa de Maestros por una lesión abdominal. En este caso, peleará por el título. En semifinales espera rival, que saldrá del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Las otras semifinales serán entre Sinner y el australiano Álex de Miñaur, por lo que podría haber una final Alcaraz-Sinner.

Carlos Alcaraz aseguró que ser el número 1 del año, lo que certificó en las Finales ATP que se disputan en Turín "significa el mundo para mí. El número 1 del año es siempre un objetivo. Para ser sincero vi el numero 1 muy lejos con Jannik (Sinner) ahí. Pero desde la mitad de la temporada hasta ahora me propuse el objetivo porque estaba ahí, tenía la oportunidad de jugar buenos torneos seguidos para darme la oportunidad de estar cerca, de pelear con Jannik y al final la conseguí", declaró en la pista del Inalpi Arena de Turín. "Significa todo, por todo el trabajo que pusimos en todo el año, estoy muy contento con el trabajo de mi equipo", añadió.