La sorprendente respuesta de Klopp sobre el equipo al que entrenaría en España

Jurgen Klopp nunca deja indiferente en una rueda de prensa. Una vez más ha demostrado ser un artista en lo del escapismo para no responder a lo que le preguntan y sin embargo, generar una satisfacción generalizada con la espontaneidad y sentido del humor de sus palabras.

Ante la pregunta del periodista de Onda Cero, Edu Pidal sobre en qué equipo cree que encajaría mejor en España, Barcelona, Real Madrid o Atlético, el alemán ha tirado de recurso y pirueta para generar una de esas situaciones marca de la casa en Klopp. "No tengo tiempo y mi español es muy malo. Sólo sé pedir una cerveza y no podría ir muy lejos. Quizá el Mallorca, para vivir allí; ese clima"., ha respondido entre risas el técnico del Liverpool.

Deja al Real Madrid el cartel de favorito

El entrenador del Liverpool inglés, Juergen Klopp, asumió sin problemas "el papel de aspirante" de su equipo en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones 2020-2021 ante el Real Madrid, y remarcó que están "diseñados para este tipo de partidos" y que tampoco lo ve "como una revancha" de la final de la competición de 2018 porque "desde entonces pasaron muchas cosas". "He escuchado desde fuera que ya todos dicen que el Real Madrid es favorito, genial, no hay problema con eso. Están acostumbrados a ese papel y no tenemos ningún problema con el papel de aspirante", apuntó Klopp en rueda de prensa.

El alemán se refirió a la final de 2018 en la que sus "25 minutos realmente buenos nunca fueron suficientes". "Pero era un momento diferente, un lugar diferente, desde entonces pasaron muchas cosas. Nos sentimos en bien en nuestra situación, pero sabemos que nos enfrentamos a un rival difícil", expresó, que cree que en aquel duelo el guión pudo cambiar con la lesión de Salah porque el Real Madrid "comenzó a dominar el juego". "Nuestro equipo está diseñado para este tipo de partidos", advirtió. "La motivación es muy alta porque es la Champions y queremos pasar a la siguiente ronda. Jugamos contra el Real Madrid, pero eso no tiene nada que ver con 2018", añadió. En este sentido, recordó que cuando fue el sorteo se acordó del partido de Kiev y se mostró irónico con la acción de Sergio Ramos y Salah. "Lo dije después del partido, si alguien me preguntara en una rueda de prensa una semana o un mes después si invitaría a Sergio Ramos a mi 60 cumpleaños, le habría dicho que no", comentó.