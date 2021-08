Sobrevivió al atentado en el aeropuerto de Bruselas. Ahora debuta en los Juegos Paralímpicos

Beatrice De Lavalette se encontraba en el aeropuerto de Bruselas, hablando por teléfono con su hermano, y esperando con ansia a regresar a casa para disfrutar de las vacaciones de primavera.

El destino quiso que sin saberlo, estuviera a solo unos metros de un terrorista del ISIS, que estaba a punto de detonar una bomba con metralla. "Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el aeropuerto, acostarme, ver cenizas, polvo, humo, fuego, oscuridad”, asegura Beatrice. "Vi la luz por la entrada del vestíbulo de salidas. Sabía que para sobrevivir necesitaba pasar esa puerta, pero no podía moverme. No podía ver mi pierna izquierda y mi pierna derecha estaba en ángulo recto ".

Las heridas de De Lavalette fueron tan graves que inicialmente la dejaron morir. "En realidad, me clasificaron como categoría roja, lo que significa que lo más probable es que no sobrevivas, por lo que no es una prioridad atenderte", explica. "Me vieron pero me dejaron atrás, porque me estaba desangrando. No había nada que pudiera hacer hasta que vi a un bombero, y lo recuerdo diciendo: 'Hay una chica aquí', porque levanté la mano lo más alto que pude".

La idea de intentar estar en Tokio 2020

Unos meses después, De Lavalette fue visitada en la UCI por el embajador estadounidense en Bélgica. Quedaban solo unos meses para Río2016 y surgió el tema de competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

"Era algo sobre lo que estábamos bromeando, solo para animarme en el hospital", dijo. "Fue antes de que supiéramos que tenía una lesión en la médula espinal. Luego vi las fechas para Tokio y pensé, 'puedo hacerlo'. Me marqué el objetivo de estar aquí, desde el principio. Fue un mazazo el aplazamiento del año pasado porque estaba lista para competir. Sentí que era como chocar con un muro de ladrillos".

De Lavalette ya era amazona antes de 2016, pero el proceso de volver a montar a caballo después de salir del hospital no fue nada fácil. "Fue realmente incómodo", confiesa. "No tenía el control. No tenía el equilibrio".

"Tengo recuerdos de lo que pasó todo el tiempo, pero no me molestan", revela. "He hecho las paces con eso hace mucho tiempo. Toda mi vida, incluso antes del accidente, sabía que había un propósito en mi vida, pero nunca pude averiguarlo. Ahora sí."