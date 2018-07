Simeone: "Siento amargura por no ganar, pero no tristeza, porque el equipo lo dio todo"

Diego Pablo Simeone declaró tras la final de Champions que el Madrid fue mejor en la segunda parte pero alabó el esfuerzo de su equipo. "Analizando el partido, el Madrid fue mejor en el segundo tiempo. Nos tuvo encerrados en nuestro campo sin poder salir y eso genera muchas dificultades. Parece que ganar es todo, es lo importante, pero en el fútbol no solo existe esa parte".

"Por eso el partido no merece una lágrima, porque cuando uno lo da todo, hay que irse con la cabeza bien arriba, a preparar la próxima temporada. Es parte del juego, se puede ganar o perder y hay que estar en las dos situaciones, pero con la claridad de haber dado todo", afirmó Simeone.

Además, el preparador rojiblanco elogió a los seguidores del Atlético de Madrid. "La gente respondió en consecuencia de lo que el equipo dio y eso hace que crezcamos. El mundo ya sabe que el Atlético sabe competir".

Simeone también incidió en que sentía "amargura, pero no tristeza". "Siento amargura por no haber podido llegar al objetivo que mucha gente esperaba, por no haber podido ganar como me hubiese gustado. Pero tengo mucha tranquilidad, porque más allá de no llevanos la copa para Madrid, hay que seguir, la vida tiene estas circunstancias".

Sobre Diego Costa, admitió su responsabilidad dándole la titularidad. "La responsabilidad de que juegue Diego Costa fue mía, equivocándome, porque evidentemente no estaba en las condiciones en las que le habíamos visto el día anterior. Tuvimos miradas cruzadas durante el partido, no queríamos perder tiempo con un jugador menos y le cambiamos".

El técnico del Atlético también quiso mandar un mensaje a la afición rojiblanca. "Quiero que estén orgullosos de la extraordinario temporada del Atlético. No se merece ni un segundo de tristeza, aunque sí amargura. Hay que curarse las heridas, estar juntos, y prepararse para el año que viene".

Por último, en cuanto a lo que esperaba al inicio de la temporada, Simeone reconoció que trabajaban para lo mejor y que han ganado "una Liga maravillosa".