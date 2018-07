Simeone: "El encuentro frente al Valencia no es un partido más"

Partido vital entre Atlético y Valencia en el Vicente Calderón en plena lucha por la tercera plaza. Diego Simeone, técnico del cuadro rojiblanco, ha hablado sobre el duelo y también sobre la actualidad de su equipo, que gira en gran medida en torno a la figura de Mario Mandzukic y sobre las palabras que el argentino tuvo en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Sevilla.



El Cholo reconoce los méritos del croata: "Es un jugador determinante, que nos genera muchas situaciones de peligro ya sea de espaldas, ya sea en apoyos para la gente que viene de frente, ya sea en salidas largas para poder asistir, porque ha asistido bastante a los compañeros. Lo consideramos un jugador determinante para nuestro equipo. Lleva muy bien la competencia en la delantera".



Un ataque en el que no estará Griezmann por acumulación de tarjetas: "Creemos que siempre que formas un equipo ha de ser pensando en compensar posibles ausencias. Esperamos que así sea y que se haga de la mejor manera con la capacidad y características de otro compañero que juegue. Estamos evaluando qué poner, todavía no les dije nada a los jugadores".



Y es que este encuentro que enfrenta a los rojiblancos con los valencianistas esá marcado en rojo para los dos equipos: "Está claro que no es un partido más. Tanto para ellos como para nosotros es un partido directo con rivales que estamos compitiendo desde que empezó la temporada por esa plaza. No lo consideramos un partido más. Deberemos llevar el juego para el lado donde más cçomodo nos vamos a sentir y eso hará que el partido nos genere las sensaciones que queremos tener".



Simeone sigue tirando del 'partido a partido' para afrontar el envite ante el Valencia: "Nuestro objetivo es ir partido a partido, tratando de ganar y hacerlo bien. El objetivo del club es quedar terceros o cuartos. El Valencia es un equipo importante, tiene jugadores con mucha jerarquía, mucha llegada, mucho gol, mucho visión de juego... Tanto ellos como el Sevilla competirán con nosotros por la tercera o cuarta plaza".