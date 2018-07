El Sevilla vence 1-0 al Rijeka y se clasifica como segundo para los dieciseisavos

El Sevilla venció por 1-0 al Rijeka croata y se clasifica como segundo para los dieciseisavos de final la Liga Europa, ya que el triunfo del Feyenoord en Bélgica ante el Standard de Lieja le da a los holandeses la primera posición del Grupo G. Los sevillistas marcaron pronto y después hicieron lo justo para mantener el resultado favorable ante un rival al que solo una victoria le metía en la siguiente fase pero que mostró pocos recursos en el ataque.

El equipo español salió al terreno desde el primer momento sin especular y a por la victoria pese a que el empate también le servía para asegurar el pase a la siguiente ronda. Unai Emery alineó a los habituales titulares, con solo la ausencia en el centro del campo de un hombre básico para el técnico guipuzcoano, el polaco Gregory Krychowiak, que fue sustituido por el argentino Éver Banega.

A ellos se opuso un conjunto el entrenado por el esloveno Matjaz Kek al que solo le valía la victoria, todo un reto para los croatas ya que en sus dos anteriores desplazamientos en esta fase, a Lieja ante el Standard y a Rotterdam frente al Feyenoord, perdieron por sendos 2-0. Para intentar romper esa estadística, el Rijeka contó con el delantero Andrej Kramaric, uno de los destacados del equipo y su máximo goleador, pero que estuvo muy solo en la línea de ataque y cuando las tuvo las falló, con lo que los croatas acaban su carrera continental sin puntuar ni marcar en sus partidos como foráneo.

El Sevilla marcó pronto, a los veinte minutos, por mediación del gallego Denis Suárez, resultado que no le aseguraba el primer puesto del grupo porque Feyenoord ganaba también en Lieja. Pese a que a los visitantes no les era suficiente ni el empate, tras el 1-0 salieron poco en busca de la portería que defendió el portugués Antonio Alberto Basto 'Beto', pues el Sevilla no cejó en su intención del ser el dominador absoluto en busca de otro tanto.

El primer remate croata entre los tres palos llegó en el minuto 35, de su lateral izquierdo Iván Tomecak, pero sin ningún problema para que Beto detuviera el encuentro. De ahí hasta el descanso, el Rijeka no hizo más y el Sevilla, pese a tener mucho más el balón en su poder, tampoco creó muchas ocasiones para poner un más tranquilizador 2-0. En la segunda parte pareció que los locales salieron con menos intensidad y con algo de suficiencia y ello motivó que el centrocampista Mato Jajalo tuviera a los seis minutos de la reanudación una buena oportunidad para el empate, pero su remate desde dentro del área le salió desviado.