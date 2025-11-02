La cruda realidad de la mayoría de medallistas y diplomas olímpicos en París'24: no han recibido un euro de sus becas más de un año después de los Juegos

Una gran mayoría de medallistas y diplomas olímpicos españoles sigue sin recibir el dinero de sus becas un año y medio después de los Juegos Olímpicos de París 2024, según ha podido saber Onda Cero.

Las federaciones no han recibido a día de hoy la subvención correspondiente a las becas, por lo que la gran mayoría de deportistas no han percibido aún esas cuantías económicas. Esta situación que atraviesan los afectados, que prefieren mantenerse en el anonimato, no se trata de una denuncia personal, sino que es una denuncia sistémica generalizada.

Tal es la situación de descontento, que muchos deportistas se han visto obligados a adelantar gastos importantes relacionados con la protección social, como becas de estudio o cuotas de la Seguridad Social de 2024, las cuales aún no han sido reembolsadas. Se trata de una situación insostenible para todos aquellos que dependen de estos ingresos para continuar su preparación y vida deportiva.

Los premios, en cifras

Hablando en cifras, un medallista de oro gana 94.000 euros. Esta cuantía sí la han percibido de forma inmediata tras los Juegos. Diferente es el caso de los diplomas olímpicos, que les corresponden unos 25.000 euros y que aún no han visto ni un céntimo de sus becas correspondientes.

Respecto al momento exacto en el que se van a cobrar esas becas, desde el Consejo Superior de Deportes aseguran a Onda Cero que las becas que se abonan en 2025 son las correspondientes a los resultados de París 2024 y que ya están en periodo de alegaciones.

Sin embargo, aseguran que las federaciones tienen que cumplir con las subvenciones que van recibiendo para recibir las siguientes. En este caso se trata de unas subvenciones y unos trámites administrativos vinculados a un plan de recuperación, transformación, resiliencia, digitalización, etc. En resumen, si no justifican lo previo, no reciben lo siguiente.

Quién controla el dinero

De estas becas, hay muchas que están destinadas al perfeccionamiento del deportista. Es decir, que puedan recibir ayuda psicológica, asistir a fisioterapeutas, etc. Sin embargo, los deportistas no perciben el dinero, sino que lo hacen las federaciones.

En consecuencia, hay muchos deportistas que no son informados de la disponibilidad de ese dinero para su proyecto deportivo. "¿Cómo vivo yo desde enero, febrero, marzo, abril, junio...?", lamenta una de las personas afectadas, viéndose obligadas a pedir créditos, de los que deberán pagar intereses y que nadie les va a devolver.