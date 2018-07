El Real Madrid, obligado a ganar al Levante para acallar las críticas y seguir la estela del Barcelona

El conjunto de Ancelotti ha sufrido dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos y necesita dejar una buena imagen ante su afición, que esta semana despidió al equipo entre pitos tras [[LINK:INTERNO||||||la derrota ante el Schalke]] . La [[LINK:INTERNO||||||victoria del Barcelona ante el Eibar]] obliga al Real Madrid a sumar los tres puntos para no perder comba con el conjunto azulgrana antes del Clásico del próximo fin de semana. Keylor Navas, Modric y Ramos, previsibles novedades en el once blanco.

El Real Madrid encara la visita de un Levante que acaba de abandonar la zona de descenso, con la obligación de mejorar su preocupante imagen, poner fin a la crisis de resultados que protagoniza en 2015 y recuperar la autoestima antes de encarar un duelo decisivo como el Clásico del Camp Nou.



La imagen dejada ante el Schalke 04 para firmar el pase más sufrido de los últimos años a cuartos de final de Liga de Campeones, terminó de provocar la pérdida de paciencia de los aficionados del Santiago Bernabéu.



Un equipo sin personalidad, en manos del rival, sin confianza en sus virtudes rozó tirar por tierra dos tantos de ventaja de la ida en una semana en la que ya había cedido el liderato liguero al Barcelona.



La figura de Carlo Ancelotti sale tocada de la peor racha de resultados desde que dirige la nave blanca. Dos derrotas y un empate en los tres últimos partidos provoca que el presidente Florentino Pérez de un paso al frente y [[LINK:INTERNO||||||salga públicamente a defender la figura del técnico]] que dio la ansiada Décima al madridismo.



Ahora, son los jugadores los que deben dar ese paso al frente y volver a recuperar su verdadero nivel. Para ello el técnico italiano ha analizado en profundidad con ellos todos los errores que está cometiendo un equipo partido en el campo por la distancia entre líneas, largo y sin solidaridad entre compañeros.



Todo indica que junto al cambio en nombres llegará también el de sistema con la vuelta a un 4-4-2. Recupera Ancelotti jugadores claves en su columna vertebral como Sergio Ramos en el centro de la defensa y Luka Modric en la medular. Sus lesiones han pasado factura.



El croata tuvo media hora en Liga de Campeones y será titular con la idea de que juegue una hora para ganar ritmo de cara al Camp Nou. También habrá cambio en la portería, aunque Iker Casillas es el elegido para el Clásico.



Asoma una nueva oportunidad para el costarricense Keylor Navas en su partido más especial, ante un Levante donde relanzó su nombre y se ganó el fichaje por el Real Madrid.

El cambio protegerá también a Casillas de los silbidos de su propia afición, señalado como Gareth Bale en la derrota ante el Schalke (3-4) con tres fallos en los goles.



El galés sin embargo se perfila titular con un cambio, debe dar mayor aportación defensiva. Ancelotti tenía en mente un descanso para un jugador fatigado como el alemán Toni Kroos.



Tras el bajo rendimiento del alemán Sami Khedira en su regreso tras lesión, el brasileño Lucas Silva es quien más opciones tiene de comenzar el partido y sentir lo que es jugar con Modric, un futbolista que dará al juego del Real Madrid la calidad en la velocidad que desea su técnico.



Mientras, el Levante visita el Santiago Bernabéu una semana después de haber abandonado los puestos de descenso gracias a sus tres últimos triunfos consecutivos como local, si bien su rendimiento fuera del Ciudad de Valencia no ha sido nada bueno y no puntúa desde el pasado 13 de diciembre en Córdoba (0-0).



El entrenador del Levante, Lucas Alcaraz, recupera para este partido a Iván López y también puede contar con el defensa Iván Ramis, pues el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) aun no ha resulto su caso y podrá jugar con la suspensión cautelar.



Mientras, el técnico andaluz prescindió por decisión técnica de Vyntra, Nikos, Pedro López, Diop, Rafael Martins, Ivantzich y Jason. Alcaraz ya avanzó en la rueda de prensa previa al partido que no iba a cambiar el sistema, con su habitual 4-4-2, así que jugará frente al Real Madrid con dos delanteros que podrían ser David Barral y Kalu Uche, si bien en el último partido fuera de casa el entrenador apostó por Víctor Casadesús como acompañante de Barral.



En defensa, con Ramis, Navarro y Toño, fijos en la alineación titular, la vuelta de Iván López al lateral derecho podría provocar que Morales adelantara su posición al centro del campo y acompañaría a Simao, Camarasa y Xumetra.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Lucas Silva, Modric, Isco, Bale; Cristiano Ronaldo y Benzema.



Levante: Mariño, Iván López, Ramis, Navarro, Toño, Morales, Camarasa, Simao, Xumetra, Uche y Barral.