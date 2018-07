El Real Madrid - Cruz Azul cambia de sede y se jugará en Marrakech

El mal estado del campo Moulay Abdellah de Rabat, donde debía jugarse el Real Madrid - Cruz Azul de la semifinal del Mundial de Clubes, no ha pasado desapercibido para la FIFA. La lluvia ha dejado el verde tan mal que no sólo es misión casi imposible jugar al fútbol sino que además es un riesgo claro de lesiones. Tan mal está el terreno de juego que el organismo ha emitido un comunicado para hacer oficial el cambio de sede: el envite entre españoles y mexicanos se disputará en Marrakech.



Así reza el comunicado de la FIFA: "Debido a las condiciones del césped del estadio Moulay Abdellah de Rabat, la Comisión Organizadora de la FIFA ha decidido, previa consulta con el Comité Organizador Local, disputar el partido entre Cruz Azul y Real Madrid en Marrakech y no en Rabat como estaba previsto anteriormente. El partido comenzará el martes 16 de diciembre a las 19:30 hora local".



La FIFa ha terminado agradeciendo la "flexibilidad" a los afectados por su decisión y anuncia decisiones para tomar con los aficionados que ya habían comprado su entrada para ir al campo de Rabat.