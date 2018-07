Raúl regresa al Bernabéu con el Al-Sadd para reencontrarse con el Real Madrid

Raúl regresa a casa, jugará media parte con cada equipo, al estadio donde forjó una de las mayores leyendas de la historia del Real Madrid. El 26 de julio de 2010 el eterno 'siete', el jugador que jubiló a otro mito como Butrageño, anunciaba su salida del club de Chamartín. Una vida de blanco, que siempre pareció no tener fin, acababa de forma inapropiada. Raúl se marchaba por la puerta de atrás sin homenaje, sin hacer ruido.



Tres años después el excapitán regresa al Bernabéu -en directo, a las 22.30 horas en antena3.com y Antena 3- para recibir ese homenaje que nunca tuvo y que tanto se ganó durante 16 temporadas de blanco. El Santiago Bernabéu vestirá esta noche sus mejores galas para despedir a uno de los mayores mitos de su historia. El Trofeo Santiago Bernabéu medirá al Al-Sadd, actual equipo de Raúl, con el Real Madrid.



Esta noche regresa el jugador que disputó 741 partidos con el Real Madrid y anotó 323 tantos. Vuelve el jugador que deslumbró ya en su debut ante el Zaragoza, el que certificó la octava Copa de Europa en aquella carrera interminable ante Cañizares en París, el jugador que abrió el camino a la novena Copa de Europa en Glasgow. Capítulos inolvidables, historia pura del Real Madrid.



El Bernabéu ovacionará a uno de sus últimos grandes capitanes, en un momento donde se discute a otro jugador con ADN blanco como Casillas. Iker no vive sus mejores momentos en la portería blanca. Apartado de la titularidad por Mourinho en la recta final de la pasada temporada y [[LINK:INTERNO||||||suplente en el debut liguero ante el Betis]], Casillas necesita recuperar la confianza y el cariño de parte de una afición que hasta hace poco le consideraba intocable.



Pero a todo jugador, pregunten a Raúl, le llega el momento de apartarse y dejar paso a nuevos jugadores. No es el caso de Casillas, en el esplendor de su carrera, aunque Iker ya sabe que en el mundo del fútbol no hay nadie eterno. Sentimientos encontrados esta noche en el Bernabéu.



En lo puramente deportivo, el Al-Sadd se presenta como un rival asequible para el equipo de Ancelotti. El técnico italiano podría tirar de rotaciones para cuidar a su columna vertebral ante los próximos compromisos, el más cercano la vista al Granada.



El debut de Ancelotti ante el Betis no fue el esperado por la afición y el entrenador italiano ya sabe que no podrá contar con Xabi Alonso, una de las piezas claves del equipo, en los próximos tres meses. El tolosarra [[LINK:INTERNO||||||se fracturó el quinto metatarsiano]] de su pie derecho en el entrenamiento del miércoles en Valdebebas.



Ancelotti podría aprovechar el partido de esta noche para probar posibles sustitutos. Casemiro e Illarramendi son las alternativas. Dos jugadores jóvenes y que deben demostrar la calidad que se les presupone para formar parte de la plantilla blanca.



El resto del equipo será una mezcla de titulares y suplentes. Morata podría gozar de minutos para tratar de convencer a Ancelotti y aumentar las dudas que existen entre la afición blanca con Benzema, mientras que Cristiano, Özil o Isco, autor de una asistencia y un gol en su debut, serán reservados para los compromisos oficiales.



También volverá a jugar Álvaro Arbeloa, que comenzó cediendo en su posición ante Dani Carvajal. Y con ganas de reivindicarse llega Jesé Rodríguez, que tiene mucho que decir en su primera temporada en la elite.



Las gradas del Bernabéu se llenarán por Raúl y la trigésimo quinta edición del trofeo Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha conquistado 23 ediciones, las últimas ocho de forma consecutiva.