Rafinha, sobre el 'no' del Bernabéu: "A los culés no le haría gracia al revés"

Rafinha Alcántara ha reconocido que ve "normal" que el Real Madrid no quiera ceder el Santiago Bernabéu para la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao por "la rivalidad". Por otra parte, el centrocampista azulgrana ha elogiado a su entrenador, Luis Enrique y, como él, cree que "no hay cambio" en el equipo tras la derota en Anoeta.

El centrocampista del Barcelona Rafinha Alcántara está encantado con su progresión en su primera temporada en el FC Barcelona, que considera similar a la que ha tenido el equipo. "Para mí, es importante tener minutos. Me siento muy cómodo dentro del equipo, muy bien físicamente. He ido de menos a más y cada vez tengo más confianza", ha explicado Rafinha, a quien Luis Enrique le ha dado cada vez más minutos. El centrocampista hispano-brasileño finaliza contrato en 2016, pero no tiene prisa por renovar, aunque ha dejado claro cuáles son sus intenciones: "Yo estoy muy bien aquí, en este sentido estoy muy tranquilo y eso ya se hablará".

En referencia a la final de Copa del Rey, Rafinha considera "normal" que el Real Madrid no quiera ceder su estadio "por la rivalidad que hay". "Tampoco creo que a los aficionados del Barça le hiciera gracia al revés", ha señalado escueto en rueda de prensa en alusión a que, si el Real Madrid jugara la final contra cualquier otro equipo, la afición culé no querría que el Barcelona cediera el Camp Nou. De todos modos, a Rafinha no le interesa la sede, sino el jugar y ganar al final. "Estamos en la final y nos gustaría cualquier estadio, cuanto más grande mejor. Al ser en el Camp Nou habría más gente para nosotros, aunque sea un 50-50, pero es jugar en casa. Es una final y los dos equipos van a salir igual sea el campo que sea, nosotros saldremos a por todo", ha manifestado.

Rafinha ha asegurado que es bueno para el grupo contar con un entrenador de "mucho carácter" como es Luis Enrique Martínez, que les ha pasado "cosas muy buenas" y con él que están yendo "de menos a más" y demostrando esto en el campo "con muchas ganas y mucha raza". "No creo que haya muchos cambios. Hemos ido de menos a más, es un entrenador con mucho carácter y nos ha pasado cosas muy buenas, y lo estamos demostrando dentro del campo con muchas ganas y mucha raza", ha explicado.

Para el centrocampista, como para Luis Enrique, "no hay cambio" después de la derrota en Anoeta. "Las cosas salen mejor, en cada partido estamos más cómodos y mejor, creo que por una dinámica positiva, no por cualquier otro cambio. Ante el Rayo habrá que salir a por la victoria, a presionar y a lograr los tres puntos, como siempre", ha relativizado

El jugador confía en seguir mejorando en su club para algún día debutar con la absoluta de Brasil, uno de sus grandes objetivos a medio plazo. "Cada día trabajo para realizar mi sueño. ¿La española? No pienso cambiar; lo tengo muy claro", ha comentado respecto a su decisión de vestir la 'canarinha'.

El centrocampista azulgrana también ha sido preguntado por un supuesto intento de amaño en un Celta-Osasuna, por parte del conjunto navarro, la 36ª jornada de la pasada temporada pasada. "Lo que recuerdo son los tres puntos (el equipo vigués ganó 0-2) y el vestuario muy feliz por la victoria. Un amaño, en el Celta, lo veo complicado, y en el Barça aún más, porque salimos a ganar todos los partidos", ha explicado el azulgrana, que no jugó aquel partido al estar lesionado.