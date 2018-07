Pepe, baja en el Real Madrid por una lesión muscular en el muslo derecho

El central portugués ha regresado con molestias de la convocatoria con Portugal, donde no ha jugado un solo minuto, y una resonancia magnética ha desvelado que sufre una "lesión muscular en el vasto intermedio del muslo derecho". Pepe está "pendiente de evolución" para valorar el tiempo de baja.

Pepe, central internacional portugués del Real Madrid, regresó de su selección con unas molestias que provocaron una resonancia magnética en el, día de hoy, miércoles, que confirmó que sufre una "lesión muscular en el vasto intermedio del muslo derecho".



Desde la disputa del Clásico en el Camp Nou, Pepe arrastraba unas molestias que no le impidieron acudir a la llamada de su selección. Finalmente, pese a viajar, no participó ante Serbia en el partido oficial y fue liberado del amistoso de ayer ante Cabo Verde.



Al regresar a la ciudad deportiva de Valdebebas no pudo ejercitarse con normalidad el martes y hoy ha sido sometido a una resonancia magnética por los médicos del club en el Hospital Sanitas La Moraleja que confirmó la lesión.



Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, es víctima de nuevo del 'virus FIFA' que ha sufrido toda la temporada. De cada parón por partidos internacionales ha recibido a alguno de sus jugadores lesionado.



En esta ocasión el percance afecta al centro de la defensa, donde alivia su situación la reciente recuperación de Sergio Ramos. Pepe está "pendiente de evolución" para valorar el tiempo de baja.