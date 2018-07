Pau Gasol se viste de Jordan con una exhibición histórica de 46 puntos y 18 rebotes

La figura del ala-pívot español Pau Gasol alcanzó otra marca histórica al conseguir 46 puntos, la más alta de su carrera profesional, y lideró el ataque de los Bulls de Chicago a los que guió al triunfo de 95-87 ante los Bucks de Milwaukee.



No hubo nada de especial en la gran actuación de Gasol, simplemente el entrenador de los Bulls, Tom Thibodeau, entendió que con el jugador español de primera opción, de hombre alto y dentro de la pintura, era imparable y el único que podía no sólo anotar puntos sino también salvarles de la tercera derrota consecutiva.



Gasol estuvo imparable en el juego interior tanto en ataque como en defensa al aportar otro doble-doble de 18 rebotes, que fue el vigésimo que consigue en lo que va de temporada. "Simplemente, Pau (Gasol) no nos iba a dejar perder esta noche", reconoció Thibodeau al concluir el partido en el United Center, de Chicago.



Gasol anotó 17 de 30 tiros de campo y 12 de 13 desde la línea de personal, que lo convirtieron en el primer jugador de los Bulls en conseguir 46 puntos y 18 rebotes desde que Michael Jordan logró 69 y 18 balones capturados bajo los aros en el partido que ganaron por 117-113, en tiempo de prórroga, ante los Cavaliers de Cleveland el 28 de marzo de 1990.



"Haces los primeros tiros a canasta, los compañeros te buscan y me encontré en buena posición y con ritmo para seguir", declaró Gasol al concluir el partido, que estableció su mejor marca de profesional a los 34 años.



"Tengo que darle la gran parte del crédito a mis compañeros porque hicieron posible las jugadas, me buscaron durante todo el tiempo". El jugador de Sant Boi, que estuvo 39 minutos en el campo a pesar de haber jugado la noche anterior ante los Wizards de Washington en la capital de la nación, también dio tres asistencia y recuperó un balón.



Gasol se encargó también de conseguir los puntos decisivos en la recta final del cuarto periodo cuando hizo una penetración que puso a los Bulls arriba en el marcador 87-75 y cuatro minutos por jugarse.



Luego Gasol anotó otros cuatro tantos seguidos desde la línea de personal y logró superar su mejor marca de profesional que tenía en 44 puntos cuando se enfrentó a los SuperSonics de Seattle el 28 de mayo del 2006, siendo todavía jugador de los Grizzlies de Memphis.



El jugador español al concluir la primera parte ya tenía 28 puntos después de haber anotado 11 de 18 tiros de campo y los Bulls mejoraron a 10-2 en los últimos 12 partidos disputados en su campo.

A la altura de Kevin Durant u O'Neal

Gasol se convirtió en el cuarto jugador desde la temporada de 1999-2000 que en la temporada regular logró 46 puntos y 18 rebotes en un partido y se unió a las estrellas, el alero Kevin Durant, y los expivotes Shaquille O'Neal y Chris Webber.



El base Kirk Hinrich, que salió de titular en el puesto de Derrick Rose, llegó a los 16 puntos y fue el otro jugador de los Bulls que logró números de dos dígitos.



Mientras que el escolta Jimmy Butler, que siguió sin tener su mejor toque de muñeca, aportó nueve puntos, hizo una gran labor en el resto de las facetas del juego al repartir 10 asistencias -mejor marca como profesional-, capturó ocho rebotes, recuperó dos balones y puso un tapón.



El ala-pívot montenegrino, nacionalizado español, Nikola Mirotic, jugó sólo 13 minutos como reserva, y aportó siete puntos al anotar 2 de 6 tiros de campo, incluido un triple en cuatro intentos, y 2-2 desde la línea de personal. Mirotic hizo una excelente labor defensiva al conseguir cinco rebotes, que fueron todos bajo la canasta de los Bulls.



Como equipo los Bulls tuvieron un 40 (35-88) por ciento de acierto en los tiros de campo y el 24 (4-17) de triples, comparados al 44 (36-81) y 27 (3-11), respectivamente, de los Bucks, que perdieron el duelo bajo los aros al capturar 37 rebotes por 51 de Chicago, que tuvieron cinco tapones por 10 de Milwaukee.

Acaba con la racha de dos derrotas

La victoria permitió a los Bulls (26-12) romper racha de dos derrotas consecutivas y consolidar el liderato de la División Central en lo que fue el comienzo de una serie de tres encuentros seguidos en su campo del United Center.



El base Brandon Knight anotó 20 puntos y fue el líder de los Bucks, que vieron rota racha de cinco partidos consecutivos que habían ganado fuera de su campo.



El escolta-alero Jared Dudley llegó a los 15 tantos y el escolta O.J.Mayo concluyó el partido con 12 tantos.



"El partido no tuvo más protagonista que a Gasol, que se sintió confortable desde el primer tiro a canasta", declaró el entrenador de los Bucks Jason Kidd. "Demasiado confortable, era algo que se veía, pero nosotros no supimos cambiar la situación y no hicimos un buen trabajo para que fuese todo lo contrario".