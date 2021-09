Nuria Marqués se libera con su segunda medalla en Tokio

Nuria Marqués ha conquistado su segunda medalla en Tokio al quedar tercera en la prueba de 200 metros estilos. La nadadora catalana se ha mostrado muy satisfecha con el resultado y con haber obtenido presea en las dos pruebas que más había preparado.

Reconoce que en estos Juegos ha llegado con más presión que en los de Río dónde acudió con tan solo 17 años y obtuvo un oro y una plata. Más madurez pero también más peso en sus hombros tras superar momentos complicados y las altas expectativas por sus buenos resultados.

Segunda medalla para Sergio Garrote

El ciclista barcelonés Sergio Garrote se colgó su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio al lograr el bronce en la prueba de ruta, clase H1-2, en el Circuito Internacional de Fuji.

Garrote, que disputa sus primeros Juegos Paralímpicos, finalizó tercero en la carrera de 52.8 kilómetros, con un tiempo de 1:24.25, solo superado por el francés Florian Jouanny, oro, y el italiano Luca Mazzone, plata.

"No hay que despreciar ningún metal en unos Juegos pero estoy sorprendido con la victoria del francés, que no entraba en mis quinielas para ser favorito. Me he entregado en la medida de todo lo que tenía", dijo Garrote, al termino de la prueba.