La NFL al rojo vivo: llegan las Semifinales de Conferencia de la NFL con ocho equipos en busca del Vince Lombardy

Cuatro partidazos este fin de semana decidirán quién da un paso más cerca del Super Bowl. Equipos con defensas de acero, quarterbacks heridos pero invencibles y sorpresas que ya están cambiando la historia de la NFL.

Este sábado y domingo, la NFL entra en su fase más salvaje: los playoffs divisional, donde solo los mejores sobreviven. Cuatro enfrentamientos que mezclan favoritos invencibles, underdogs con hambre de gloria y duelos personales que prometen hacer historia. Un MVP jugando dolorido, defensas que devoran ataques y quarterbacks jóvenes demostrando que llegaron para quedarse.

Denver Broncos-Buffalo Bills: la trampa perfecta para Josh Allen

Los Broncos debutan en estos playofffs, tras descansar la semana anterior por haber quedado primero de la conferencia, recibiendo a unos Bills que vienen de ganar fuera de casa por primera vez en playoffs en 30 años. La estrella del equipo de Buffalo, el quaterback y vigente MVP de la liga Josh Allen, llega tocado (pie, rodilla, dedo), pero arriba acompañado de un juego terrestre letal: lideraron la liga con 30 touchdowns de carrera.

Enfrente, Denver una de las defensa más feroces de la AFC: 68 sacks (número 1 entre clasificados). Si Bo Nix maneja el balón sin errores, Mile High podría ser una tumba para una franquicia que tiene esperanzas de alcanzar la cita del 9 de febrero ante la ausencia de su némesis en la postemporada, los Kansas City Chiefs .

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers: el gran duelo del Oeste

Por su parte el conjunto de Seattle estrena en los playoffs su trono en casa ante unos 49ers que ya tumbaron gigantes como los Philadelphia Eagles con una plantilla plagada de lesiones. Los Seahawks se han erigido este año como la mejor defensa de la liga con solo 9 touchdowns terrestres en toda la temporada, y con una secundaria que acompaña a ese front-seven y que amenaza a la línea ofensiva de San Francisco.

Los 49ers llegan tras la lesión de una de sus estrellas ofensivas en el partido anterior, el tight end George Kittle, que sumado a una serie de lesiones que les ha obligado a añadir nuevos nombres a su defensa en las últimas semanas. Pese a esto los de la bahía tienen la esperanza de que su astro defensivo, Fred Warner, pueda regresar para este duelo.

Seattle parte como favorito tras una campaña de ensueño, pero la experiencia de un roster dirigido por Kyle Shanahan y Robert Saleh amenaza el sueño de la ciudad esmeralda.

Chicago-Los Angeles: El posible tiroteo de touchdowns

Los Rams llegan a este duelo tras un disputado duelo ante unos Carolina Panthers que llevaron al límite a los de Sean McVay, pero con el aliciente de haberse erigido como la ofensiva aérea más letal de la liga. Chicago Bears por su parte aborda este duelo con la confianza por las nubes, tras un milagroso triunfo sobre su acérrimo rival, los Green Bay Packers, con un Caleb Williams en modo superhéroe que lideró una remontada de 25 puntos en el último cuarto.

Cabe destacar que la defensa de los Bears roba balones como nadie (23 intercepciones), aunque con más de 4.000 yardas aéreas permitidas en los 16 partidos disputados. En el otro lado, los angelinos han demostrado este año su dominio ante la carrera (solo 8 TD terrestres rivales permitidos).

Este duelo además junta a uno de los headcoaches rookies de este año, Ben Johnson, contra uno de las grandes mentes de la liga en los últimos años. Y con el aderezo de que el excoordinador ofensivo de los Lions tuvo una fría despedida con el técnico de los de Wisconsin, Matt Lafleur, que pertenece a esa rama ofensiva cercana a McVay que despreció su gesto, según algunos medios estadounidenses.

New England-Houston: duelo de muros defensivos

Tras una etapa de reconstrucción más corta de lo normal, los New England Patriots encaran esta contienda como uno de los favoritos de estos playoffs. Un equipo muy sólido en defensa, muy polivalente en ataque y con unos equipos especiales que han dado puntos importantes al equipo en varios momentos de la temporada.

El conjunto dirigido por Mike Vrabel tiene en sus filas a uno de los candidatos a MVP, el quarterback Drake Maye, que tras una temporada gloriosa tiene entre ceja y ceja volver a llevar a los de Boston a la final del torneo.

En la otra esquina del ring se presentan unos Houston Texans comandados por Demeco Ryan que asfixiaron a AaronRodgers y a los Pittsburgh Steelers con su apabullante línea ofensiva y su dominante secundaria; aunque la actuación de su director de orquesta, C. J. Stroud, dejó algunas dudas por sus múltiples errores y con la amenaza de jugadores tan dominantes como Zane Gonzalez.

Horarios NFL Ronda Divisional (horario penínsular CET)

Sábado 17 de enero:

- Buffalo Bills @ Denver Broncos: 22:30h (DAZN).

- San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks: 02:00h (noche del sábado al domingo, DAZN).

Domingo 18 de enero:

- Los Angeles Rams @ Chicago Bears: 00:30h (noche del domingo al lunes, DAZN).

- Houston Texans @ New England Patriots: 02:30h (noche del domingo al lunes, DAZN).