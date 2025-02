Muere el abuelo del árbitro de un partido de balonmano que fue agredido por el padre de una jugadora

El espectador agredido en un partido de balonmano de categorías de base el pasado 15 de diciembre de 2024 ha muerto en la madrugada de este lunes tras estar más de dos meses hospitalizado y no poder superar las lesiones sufridas.

En concreto, se trata del abuelo del árbitro, que sufrió una caída al ser empujado por el padre de una jugadora que participaba en el encuentro de categoría cadete.

De ello ha informado la Federación Galega de Balonmán, que explica que la familia del fallecido quiere agradecer públicamente a todo el personal del Hospital Álvaro Cunqueiro, en especial a los trabajadores de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Reanimación (REA), su profesionalidad, atención y empatía a lo largo de todo este tiempo.

"Impotencia e indignación"

Además, la Federación ha publicado una carta en la que traslada su "impotencia e indignación" y lamenta no haber sido capaz de "impedir el fatídico suceso". "Perdón por llegar tarde, perdón por no avisar y por no haber sido capaces de transmitir de manera eficiente que sin respeto nada de esto tiene sentido", señala la carta, que también pide disculpas por "no lograr que quien legisla y regula, por lo menos intuya que lo que hay no llega".

"Perdón por el despropósito de quien provocó tu partida aún tenga más que decir y siga haciendo vida normal, perdón por todas esas personas que no ven el problema porque no le tocó de cerca, perdón por no ser capaces de impedir tu viaje", apunta el texto.

La misiva también da las "gracias" por haber permitido conocer a la "estupenda y unida" familia del fallecido y ser "un ejemplo" para promover lo que "el balonmano debería sembrar".

"Gracias por estar ahí Andrés, gracias porque sabemos que, aunque no te veamos en nuestros pabellones, siempre estarás con nosotros", finaliza la carta que traslada su pesar a la familia de parte de todo el balonmano gallego.