Mourinho: "No hemos hecho un gran partido pero sí lo suficiente como para ganar"

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, reconoció que su equipo no había realizado "un gran partido" ante el Valencia (1-1) en el debut en la Liga, aunque aseguró que habían hecho "lo suficiente para ganar".



"Hemos puesto ganas pero necesitamos más, es normal. Ha sido un partido muy parecido al del año pasado, con el mejor jugador del Valencia en la portería y cuando un partido es así el dibujo es fácil de hacer. No hemos hecho un gran partido pero sí hemos hecho lo suficiente como para ganar", indicó el técnico blanco.



Además, Mourinho no cree que el empate sea un hándicap de cara a la temporada. "Queremos ganar siempre, no hay partidos que queramos empatar y no nos vamos contentos, pero hay partidos que se empatan, es normal. El año pasado empatamos dos en casa, uno de ellos contra el Valencia, pero vuelvo a insistir en que no hemos hecho un gran partido, aunque tendríamos que haber ganado", dijo.



El portugués alabó el partido que realizó Diego Alves bajo palos. "Ha sido el mejor del campo. Ha hecho paradas muy buenas, paradas decisivas y quizás si hubiéramos jugado un poco mejor habríamos creado más y habríamos marcado, o si en el primer tiempo hubiéramos jugado como en el segundo, o si el balón no hubiese dado en el palo y hubiera entrado, pero son muchos 'sis' y el fútbol no es eso", argumentó.



Por otro lado, Pepe sufrió un golpe durante el partido y es duda para el partido de ida de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. "Lo que me preocupa es si está bien o no. La Supercopa es un partido y nada más, es más importante que el jugador esté bien", comentó.



El luso habló sobre la sorpresa de alinear a Lass en vez de a Khedira. "Ha hecho una pretemporada muy buena, está físicamente por encima del resto porque lleva 15 días más con nosotros que el resto. Pensamos que ha hecho su trabajo muy bien pero hemos tenido que cambiarlo porque intentábamos ganar", explicó.



El de Setubal no quiso buscar excusas en el calor. "Lo hemos buscado en pretemporada y sabíamos las temperaturas que íbamos a tener. No es mi intención buscar excusas por ese lado aunque obviamente el fútbol es mejor jugarlo con otras temperaturas pero estaba decidido que empezábamos en este fin de semana", finalizó.